Αστικό λεωφορείο έπεσε πάνω σε κολώνα του ΔΕΔΔΗΕ στα Άνω Λιόσια – Τρεις ελαφρά τραυματίες

Λίγο πριν από τα μεσάνυχτα της Παρασκευής, αστικό λεωφορείο έπεσε πάνω σε κολώνα του ΔΕΔΔΗΕ στην οδό Μ. Αλεξάνδρου στα Άνω Λιόσια.

Συγκεκριμένα το λεωφορείο 879 που εκτελεί το δρομολόγιο Ελευσίνα - Αχαρνές, καθώς κινούνταν επί της Μεγάλου Αλεξάνδρου, από Ασπρόπυργο προς Αγίους Αναργύρους, εξετράπη της πορείας του για άγνωστο λόγο και προσέκρουσε σε τσιμεντένια κολώνα του ΔΕΔΔΗΕ.

Από την πρόσκρουση τραυματίστηκαν ελαφρά τρεις επιβάτες, ένας άνδρας 61 ετών και δυο γυναίκες, μια 42 και μια 50 ετών, οι οποίοι μεταφέρθηκαν με ΕΚΑΒ στον Ερυθρό Σταυρό.

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Πηγή: skai.gr

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