Τραγικό περιστατικό στο Μενίδι - Άνδρας έβαλε τέλος στη ζωή του

Τραγικό περιστατικό σημειώθηκε στο Μενίδι, όπου άνδρας περίπου 60 ετών έβαλε τέλος στη ζωή του με καραμπίνα.

Σύμφωνα με πληροφορίες, ο άνδρας τηλεφώνησε πρώτα στην αστυνομία ενημερώνοντας ότι πρόκειται να βάλει τέλος στη ζωή του.

Αστυνομικοί έφτασαν στο σημείο, όμως δυστυχώς ήταν ήδη αργά.

Σύμφωνα με τις ίδιες πληροφορίες, εντοπίστηκε ιδιόχειρο σημείωμα.

Πηγή: skai.gr

