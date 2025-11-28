Στα δικαστήρια Πειραιά απολογείται η 46χρονη που σκότωσε την πεθερά της

Στο δικαστικό μέγαρο Πειραιά βρίσκεται από το πρωί της Παρασκευής η 46χρονη που ομολόγησε πως δολοφόνησε την πεθερά της στη Σαλαμίνα, προκειμένου να απολογηθεί.

Η κατηγορούμενη έχει ήδη ομολογήσει προφορικά τη δολοφονία, ενώ αντιμετωπίζει βαρύ κατηγορητήριο για ανθρωποκτονία από πρόθεση με ενδοοικογενειακή επιβαρυντική περίσταση, καθώς και για παράνομη οπλοφορία και οπλοχρησία.

Οι τελευταίες στιγμές της 75χρονης έχουν καταγραφεί καρέ-καρέ στο ηχητικό ντοκουμέντο που έχουν στα χέρια τους οι αστυνομικοί του Τμήματος Ανθρωποκτονιών. Το ντοκουμέντο προέρχεται από την εξωτερική κάμερα της μονοκατοικίας, μέσα στην οποία μαρτύρησε η ηλικιωμένη.

Από τα ντοκουμέντα, δεν φαίνεται η άτυχη ηλικιωμένη να κατάλαβε πως ο δράστης που εισέβαλε στο σπίτι της ήταν γυναίκα και πόσο μάλλον η νύφη της, κάτι που αναιρεί τα όσα ισχυρίζεται η συλληφθείσα πως τη σκότωσε γιατί την κατάλαβε.

«Η εικόνα που είχαν οι αστυνομικοί από την αρχή ήταν πως η γυναίκα δεν αντιλήφθηκε ποτέ ότι ήταν οικείο της πρόσωπο, νόμιζε πως είχε μπροστά της έναν άνδρα ληστή, ο οποίος ζητούσε επανειλημμένα χρήματα για να αποχωρήσει από την οικία», ανέφερε χτες στον ΣΚΑΪ η εκπρόσωπος της ΕΛΑΣ, Κωνσταντία Δημογλίδου.

Πηγή: skai.gr

Διαβάστε τις Ειδήσεις σήμερα και ενημερωθείτε για τα πρόσφατα νέα.

Ακολουθήστε το Skai.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις.