Βίντεο στα οποία υποτίθεται ότι οι ελληνικές αρχές προχωρούν σε παράνομες επαναπροωθήσεις προσφύγων και μεταναστών (push backs ) στο Αιγαίο δημοσιεύει στο Χ το τουρκικό υπουργείου Άμυνας.

Τα πλάνα είναι τραβηγμένα από τουρκικό drone και δείχνουν σκάφος του λιμενικού να σπρώχνει πίσω στην Τουρκία λέμβο με μετανάστες, σε περιστατικό βόρεια της Λέσβου, σύμφωνα με το τουρκικό υπουργείο.

Deniz Kuvvetleri Komutanlığımıza ait İHA ile gerçekleştirilen keşif ve gözetleme faaliyeti esnasında; Yunanistan’a ait Sahil Güvenlik unsurlarının Midilli Adası’nın kuzeyinde kalan bölgede düzensiz göçmenleri taşıyan 1 adet botu, kuzey yönünde Türk kara sularına iterek bölgeden… pic.twitter.com/58cp2i7V9n — T.C. Millî Savunma Bakanlığı (@tcsavunma) July 22, 2024

«Κατά τη διάρκεια των δραστηριοτήτων αναγνώρισης και επιτήρησης που πραγματοποιήθηκαν με το UAV που ανήκει στη Διοίκηση των Ναυτικών μας Δυνάμεων, παρατηρήθηκε ότι σκάφη της Ελληνικής Ακτοφυλακής έσπρωξαν σκάφος που μετέφερε παράτυπους μετανάστες στα βόρεια της νήσου Λέσβου στα τουρκικά χωρικά ύδατα, προς βόρεια κατεύθυνση. Αμέσως ενημερώθηκε η Διοίκηση του Λιμενικού μας Σώματος και οι εν λόγω μετανάστες διασώθηκαν από το σκάφος του Λιμενικού Σώματος που έφτασε στην περιοχή» αναφέρει στην ανάρτηση το τουρκικό υπουργείο Άμυνας.

Η ελληνική απάντηση

Πηγές από το ελληνικό λιμενικό υποστηρίζουν πως τα γεγονότα δεν εκτυλίχθηκαν όπως τα παρουσιάζει η τουρκική πλευρά. Όπως εξηγούν οι ίδιες πηγές πρόκειται για έναν τυπικό έγκαιρο εντοπισμό και όχι για επαναπροώθηση. Στον συγκεκριμένο έγκαιρο εντοπισμό και στο πλαίσιο της συνεργασίας με την τουρκική Ακτοφυλακή το ελληνικό λιμενικό την ειδοποίησε για την περισυλλογή, όπου και ανταποκρίθηκε.

