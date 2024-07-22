Λογαριασμός
Menu
ΚΑΙΡΟΣ
ΣΚΑΪ TV ΣΚΑΪ 100.3 ΣΠΟΡ FM Women Only ΟΛΟΙ ΜΑΖΙ
ΜΠΟΡΟΥΜΕ

Συνελήφθη στο αεροδρόμιο «Μακεδονία» επιβάτης που έκανε φασαρία επειδή έχασε την πτήση του

Ο 27χρονος προσήλθε με καθυστέρηση στον χώρο ελέγχου εισιτηρίων και έγινε επιθετικός με τους υπαλλήλους και τους αστυνομικούς

αεροδρόμιο «Μακεδονία»

Ένας 27χρονος συνελήφθη στον αερολιμένα «Μακεδονία» της Θεσσαλονίκης με τις κατηγορίες της απειλής και της εξύβρισης, ενώ οδηγείται με την αυτόφωρη διαδικασία στον εισαγγελέα πρωτοδικών.

Σύμφωνα με ανακοίνωση της Αστυνομίας, το περιστατικό για το οποίο συνελήφθη συνέβη χθες το πρωί, όταν ο 27χρονος (ημεδαπός) προσήλθε με καθυστέρηση στον χώρο ελέγχου εισιτηρίων προκειμένου να ταξιδέψει στο εξωτερικό.

Καθώς δεν έγινε δεκτός από την εταιρία επίγειας εξυπηρέτησης, άρχισε να χτυπά προστατευτικά καλύμματα των γραφείων, απειλώντας τους υπαλλήλους, ενώ επιπλέον εξύβρισε τους αστυνομικούς που ειδοποιήθηκαν για να τον συνετίσουν.

Πηγή: skai.gr

Διαβάστε τις Ειδήσεις σήμερα και ενημερωθείτε για τα πρόσφατα νέα.
Ακολουθήστε το Skai.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις.

TAGS: αεροδρόμιο Μακεδονία Θεσσαλονίκη
Αξίζει να διαβάσετε δημοφιλείς ειδήσεις στο skai.gr
0 0 Bookmark