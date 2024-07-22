Ένας 27χρονος συνελήφθη στον αερολιμένα «Μακεδονία» της Θεσσαλονίκης με τις κατηγορίες της απειλής και της εξύβρισης, ενώ οδηγείται με την αυτόφωρη διαδικασία στον εισαγγελέα πρωτοδικών.

Σύμφωνα με ανακοίνωση της Αστυνομίας, το περιστατικό για το οποίο συνελήφθη συνέβη χθες το πρωί, όταν ο 27χρονος (ημεδαπός) προσήλθε με καθυστέρηση στον χώρο ελέγχου εισιτηρίων προκειμένου να ταξιδέψει στο εξωτερικό.

Καθώς δεν έγινε δεκτός από την εταιρία επίγειας εξυπηρέτησης, άρχισε να χτυπά προστατευτικά καλύμματα των γραφείων, απειλώντας τους υπαλλήλους, ενώ επιπλέον εξύβρισε τους αστυνομικούς που ειδοποιήθηκαν για να τον συνετίσουν.

