Καταγγελία στον ΣΚΑΪ: Πολύωρες διακοπές ρεύματος στην Αττική εν μέσω καύσωνα 

Μία πολύωρη διακοπή ρεύματος στην περιοχή του Ρέντη την Παρασκευή κατήγγειλε τηλεθεατής στον ΣΚΑΪ. Σύμφωνα με την μαρτυρία, χωρίς ρεύμα έμεινε μία μεγάλη έκταση από τις 14.00 μέχρι τις 3.30 τα ξημερώματα.

Όπως επιβεβαίωσε μιλώντας στον ΣΚΑΪ η Αλεξάνδρα Σδούκου, υφυπουργός Περιβάλλοντος και Ενέργειας, διακοπές ρεύματος σημειώθηκαν μέσα στο Σαββατοκύριακο και σε άλλες περιοχές της Αττικής όπως ο Πειραιάς, η Καλλιθέα και η Πετρούπολη.

Την προηγούμενη εβδομάδα υπήρχε αντίστοιχη, πολύωρη διακοπή και στην Αργυρούπολη.

Όπως εξήγησε η υφυπουργός,« σε όλες τις χώρες, τα δίκτυα ρεύματος σχεδιάστηκαν και κατασκευάστηκαν σε μια άλλη κλιματική εποχή» και τώρα καλούνται να λειτουργήσουν στις σημερινές κλιματικές συνθήκες. «Οι διακοπές ρεύματος δεν είναι πρόβλημα μόνο της Ελλάδας, το αντιμετωπίζουν πολλές χώρες» τόνισε η κα Σδούκου.

«Το σαββατοκύριακο πάνω από 250 άτομα του ΔΕΔΗΕ ήταν σε ετοιμότητα για να αντιμετωπίσουν τις έκτακτες βλάβες στο δίκτυο, που εκδηλώθηκαν λόγω των υψηλών θερμοκρασιών και των υψηλών φορτίων» είπε ακόμα η υφυπουργός Περιβάλλοντος και Ενέργειας.

Πηγή: skai.gr

Διαβάστε τις Ειδήσεις σήμερα και ενημερωθείτε για τα πρόσφατα νέα.

Ακολουθήστε το Skai.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις.