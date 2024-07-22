Έφυγε από τη ζωή ο επίτιμος Εφόρος Αρχαιοτήτων, Μιχάλης Ανδριανάκης, που αφιερώθηκε στην προστασία και την ανάδειξη των βυζαντινών και μεταβυζαντινών μνημείων της Κρήτης.

Πληροφορούμενη την απώλεια του Μιχάλη Ανδριανάκη, η υπουργός Πολιτισμού Λίνα Μενδώνη έκανε την ακόλουθη δήλωση: "Με μεγάλη oδύνη πληροφορήθηκα την απώλεια του επίτιμου Εφόρου Αρχαιοτήτων Μιχάλη Ανδριανάκη. Ο Μιχάλης υπήρξε έγκριτος επιστήμονας, αφοσιωμένος δημόσιος λειτουργός, ενεργός πολίτης και, για μένα προσωπικά, άριστος συνεργάτης και φίλος. Στιβαρός αρχαιολόγος, με πολυσχιδές έργο στην έρευνα, τη συγγραφή και το πεδίο, ο Μιχάλης Ανδριανάκης αφιερώθηκε στην προστασία και την ανάδειξη των βυζαντινών και μεταβυζαντινών μνημείων της Κρήτης. Στη μακρόχρονη θητεία του στην Αρχαιολογική Υπηρεσία, επιστέγασμα της οποίας υπήρξε η διεύθυνση της Εφορείας Βυζαντινών Αρχαιοτήτων, αλλά και, στη συνέχεια, ως Πρόεδρος της Επιστημονικής Επιτροπής Ανάδειξης Οχυρώσεων Κρήτης, είχε μοναδική συμβολή στην προστασία, αναστήλωση και προβολή των ενετικών φρουρίων της Κρήτης, αλλά και του κτηριακού αποθέματος της παλιάς πόλης των Χανίων. Στον Μιχάλη οφείλεται το σχέδιο ανάδειξης των μοναδικών οχυρώσεων των Χανίων, η εφαρμογή του οποίου δίνει άλλη διάσταση στην εικόνα της πόλης, αναδεικνύοντας τον τεράστιο πλούτο της. Στην τελευταία μας επικοινωνία, πριν μερικές εβδομάδες, μου μιλούσε, για το πώς, κατά τη γνώμη του, πρέπει να αναδειχθεί το Ιτζεδίν. Ο Μιχάλης Ανδριανάκης ήταν ένας ανήσυχος πολίτης, με τεκμηριωμένες απόψεις, με τις οποίες μπορεί να μη συμφωνούσαμε πάντα, αλλά οφείλαμε να αντικρούσουμε με εξ ίσου ισχυρά επιχειρήματα. Υπερασπιζόταν την αναγκαιότητα της συμμετοχής της τοπικής κοινωνίας στην ανάδειξη της πολιτιστικής κληρονομιάς και δεν δίσταζε να εκφράζει δημόσια τις απόψεις του. Ο Μιχάλης Ανδριανάκης έφυγε πρόωρα, είχε ακόμη να δώσει πολλά. Στην οικογένειά του, απευθύνω ειλικρινέστατα συλλυπητήρια".

Πηγή: ΑΠΕ-ΜΠΕ

Διαβάστε τις Ειδήσεις σήμερα και ενημερωθείτε για τα πρόσφατα νέα.

Ακολουθήστε το Skai.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις.