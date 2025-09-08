Στις διμερείς σχέσεις της Ελλάδας με την Τουρκία εστιάζουν για μια ακόμη φορά τα τουρκικά μέσα και κυρίως στη στάση της Ελλάδας όσον αφορά τη συμμετοχή της Τουρκίας στα ευρωπαϊκά αμυντικά προγράμματα, με αφορμή και το μήνυμα που έστειλε εχθές ο πρωθυπουργός Κυριάκος Μητσοτάκης, ο οποίος ξεκαθάρισε ότι η Αθήνα θα αντιταχθεί στη συμμετοχή της στο SAFE εάν δεν άρει η Άγκυρα το casus belli, όπως μεταδίδει από την Κωνσταντινούπολη ο ανταποκριτής του ΣΚΑΪ, Μανώλης Κωστίδης.

Συγκεκριμένα, η εφημερίδα Hurriyet σημειώνει ότι ο Κυριάκος Μητσοτάκης ανέφερε χαρακτηριστικά πως «όσο η απόφαση περί casus belli παραμένει σε ισχύ, η Ελλάδα θα εμποδίζει την Τουρκία να συμμετάσχει σε αυτό το πρόγραμμα. Αυτό είναι δικαίωμά μας»

Η τουρκική εφημερίδα συνεχίζει γράφοντας ότι απαντώντας σε ερωτήσεις εκπροσώπων του Τύπου, ο Κυριάκος Μητσοτάκης έδωσε ένα σαφές μήνυμα στην Τουρκία και δήλωσε: «Το σχέδιο της Ελλάδας δεν υπόκειται στην έγκριση της Τουρκίας. Η χώρα μας έχει αποδείξει ότι ασκεί την κυριαρχία της με διαφορετικό τρόπο από ό,τι στο παρελθόν».

Τα τουρκικά μέσα ενημέρωσης αναφέρουν επίσης ότι ο Έλληνας πρωθυπουργός «δήλωσε πως τα θαλάσσια πάρκα είναι ένδειξη της προστασίας των κυριαρχικών δικαιωμάτων της Ελλάδας».

Ακόμη σημειώνει ότι αξιολογώντας την πορεία των σχέσεων με την Άγκυρα, ο Έλληνας πρωθυπουργός είπε ότι επιθυμούν «ήρεμα νερά» στις σχέσεις, αλλά ότι αυτό θα είναι υπό όρους. «Θέλουμε ήρεμα νερά. Αλλά αυτό πρέπει να επιτευχθεί με βάση τη δύναμη και την αυτοπεποίθηση, χωρίς να διακυβεύεται η εθνική κυριαρχία».

Hurriyet: «Το καλώδιο Ελλάδας-Κύπρου διέρχεται από την υφαλοκρηπίδα της Τουρκίας»

Ιδιαίτερη αναφορά κάνει η εφημερίδα Hurriyet και στην ηλεκτρική διασύνδεση μεταξύ Κρήτης και Κύπρου, σημειώνοντας μάλιστα ότι «καλώδιο βαλτώνει στις έρευνες της Ευρωπαϊκής Εισαγγελίας».

Ειδικότερα, όπως μεταδίδει ο Μανώλης Κωστίδης, η τουρκική εφημερίδα αναφέρει ότι το τμήμα του έργου της ηλεκτρικής διασύνδεσης μεταξύ Κρήτης και Κύπρου διέρχεται από την υφαλοκρηπίδα της Τουρκίας στα ανοικτά των ακτών της Αττάλειας.

Και προσθέτει ότι «το τουρκικό ναυτικό έχει επανειλημμένα εμποδίσει ερευνητικά σκάφη να εισέλθουν στην περιοχή, ισχυριζόμενο ότι δεν έχουν λάβει άδεια».

Η τουρκική εφημερίδα σημειώνει ότι «πέρυσι, η γαλλική εταιρεία κατασκευής καλωδίων Nexans εξέδωσε ανακοίνωση στην οποία ανέφερε: "Πληρώστε μια προκαταβολή ή θα αποσυρθούμε από τον διαγωνισμό"» και προσθέτει ότι «οι προκαταρκτικοί διαγωνισμοί ξεκίνησαν μετά την υπόσχεση του Έλληνα πρωθυπουργού Κυριάκου Μητσοτάκη να καλύψει τις ζημίες».

Τέλος, η Hurriyet αναφέρει ότι «η Εισαγγελία της ΕΕ, η οποία επιβλέπει τις επενδύσεις που χρηματοδοτούνται από την ΕΕ, ξεκίνησε έρευνα για διαφθορά στους προ-διαγωνισμούς διαγωνισμούς μετά από καταγγελίες».

Ωστόσο, όπως σημειώνει ο ανταποκριτής του ΣΚΑΪ στην Κωνσταντινούπολη, Μανώλης Κωστίδης, το πρόβλημα δεν είναι το καλώδιο αλλά αφορά τις έρευνες που θα γίνουν για την πόντιση του καλωδίου, καθώς η Τουρκία θεωρεί ότι πρέπει να έχει λόγο, όπως αναφέρει ο Μανώλης Κωστίδης.



Πηγή: skai.gr

Διαβάστε τις Ειδήσεις σήμερα και ενημερωθείτε για τα πρόσφατα νέα.

Ακολουθήστε το Skai.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις.