Του Δημήτρη Κολιομιχάλη

Δύσκολη η εικόνα των δρόμων του λεκανοπεδίου Αττικής σε επίπεδο κίνησης από την αρχή της τρέχουσας εβδομάδας.

Ακινητοποιημένη είναι η Βάρης-Κορωπίου από το ύψος της Βούλας προς τη Σχολή Ευελπίδων, καθώς και η άνοδος του Κηφισού από Ιερά Οδό προς Νέα Φιλαδέλφεια και η κάθοδος Κηφισού από Αττική Οδό προς ΚΤΕΛ.

Μεγάλες δυσκολίες αντιμετωπίζει και ο ανοδικός άξονας Συγγρού-Αρδηττού-Β. Κωνσταντίνου, ο ανοδικός άξονας Πειραιώς-Συγγρού, στην άνοδο της Αλεξάνδρας, οι κάθοδοι της Μεσογείων και της Κηφισίας, στις Κατεχάκη και Κανελλοπούλου προς τα στρατιωτικά νοσοκομεία και ο Σκαραμαγκάς.

Πηγή: skai.gr

