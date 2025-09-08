Λογαριασμός
Menu
ΚΑΙΡΟΣ
ΣΚΑΪ TV ΣΚΑΪ 100.3 ΣΠΟΡ FM Women Only ΟΛΟΙ ΜΑΖΙ
ΜΠΟΡΟΥΜΕ

Στις φλόγες νταλίκα στην Εθνική Οδό Πατρών – Κορίνθου (Εικόνες και βίντεο)

Η νταλίκα, που μετέφερε ξύλα, εξετράπη της πορείας της για άγνωστη αιτία και τυλίχτηκε στις φλόγες - Κάηκε ολοσχερώς το όχημα 

Νταλίκα

Σοβαρό τροχαίο σημειώθηκε λίγα λεπτά μετά τα μεσάνυχτα στην Εθνική Οδό Πατρών – Κορίνθου, στο ρεύμα προς Κόρινθο, όταν νταλίκα που μετέφερε ξύλα, υπό αδιευκρίνιστες συνθήκες, εξετράπη της πορείας της και κατέληξε στο διαχωριστικό διάζωμα.

Όπως φαίνεται και στις εικόνες του korinthostv.gr, από τη σφοδρή σύγκρουση ξέσπασε και φωτιά.

Οχήματα της Πυροσβεστικής έσπευσαν άμεσα για την κατάσβεση της πυρκαγιάς, ωστόσο η νταλίκα κάηκε ολοσχερώς. Στο σημείο έσπευσε και ασθενοφόρο του ΕΚΑΒ. 

Νταλίκα

Νταλίκα

Πηγή: skai.gr

Διαβάστε τις Ειδήσεις σήμερα και ενημερωθείτε για τα πρόσφατα νέα.
Ακολουθήστε το Skai.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις.

TAGS: Φωτιά νταλίκα εθνική οδός Τροχαίο ατύχημα
Αξίζει να διαβάσετε δημοφιλείς ειδήσεις στο skai.gr
0 0 Bookmark