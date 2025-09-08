Σοβαρό τροχαίο σημειώθηκε λίγα λεπτά μετά τα μεσάνυχτα στην Εθνική Οδό Πατρών – Κορίνθου, στο ρεύμα προς Κόρινθο, όταν νταλίκα που μετέφερε ξύλα, υπό αδιευκρίνιστες συνθήκες, εξετράπη της πορείας της και κατέληξε στο διαχωριστικό διάζωμα.

Όπως φαίνεται και στις εικόνες του korinthostv.gr, από τη σφοδρή σύγκρουση ξέσπασε και φωτιά.

Οχήματα της Πυροσβεστικής έσπευσαν άμεσα για την κατάσβεση της πυρκαγιάς, ωστόσο η νταλίκα κάηκε ολοσχερώς. Στο σημείο έσπευσε και ασθενοφόρο του ΕΚΑΒ.

Κατεσβέσθη #πυρκαγιά σε φορτηγό όχημα στο 129ο χλμ της Εθνικής Οδού Αθηνών – Πατρών στον δήμο Ξυλοκάστρου – Ευρωστίνης Κορινθίας. Επιχείρησαν 18 #πυροσβέστες με 8 οχήματα. — Πυροσβεστικό Σώμα (@pyrosvestiki) September 8, 2025

Πηγή: skai.gr

