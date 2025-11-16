Στην Ιταλία μεταφέρεται ο Μάριος για να δώσει μάχη ζωής

Στην Ιταλία και συγκεκριμένα στο Τορίνο θα δώσει τη μεγάλη μάχη για μία κανονική ζωή ο 17χρονος Μάριος από το Αγρίνιο, ο οποίος νοσηλεύεται στη ΜΕΘ του Πανεπιστημιακού Γενικού Νοσοκομείου Πατρών, στο Ρίο.

Η μητέρα του, Εύη Βέρρη, έκανε γνωστή την είδηση και ευχαρίστησε την διοίκηση και τους γιατρούς στο Ρίο αλλά και τον Πρύτανη του πανεπιστημίου Πατρών, σύμφωνα με το apohxos.gr.

«Ο Μάριος είναι αγωνιστής μεγάλος και θα κερδίσει. Εγώ παίρνω κουράγιο από την δύναμή του και τον αγώνα», έγραψε.

Η ανάρτηση της μητέρας του Μάριου:

«Το ταξίδι του Μάριου για την ζωή θα ξεκινήσει σε λίγες ώρες. Στην Ιταλία ,στο Τορίνο θα δώσει την μάχη για να κερδίσει μια κανονική ζωή.

Και όπως είπε ο ίδιος λίγο πριν διασωληνωθεί: Μαμά όλα θα πάνε τέλεια!!!Μην φοβάσαι..

Δεν υπάρχουν λόγια για να σας ευχαριστήσω ,δεν υπάρχουν λόγια για να ευχαριστήσω τη διοίκηση και τους εξαιρετικούς γιατρούς στο Ρίο και τον πρύτανη του πανεπιστημίου Πατρών

Ο Μάριος είναι αγωνιστής μεγάλος και θα κερδίσει. Εγώ παίρνω κουράγιο από την δύναμή του και τον αγώνα.

Θα σας ενημερώσω για την ώρα που θα φύγουμε..

Η συγκίνηση είναι τεράστια για την αγάπη σας…».

Να σημειωθεί ότι σήμερα είχε προγραμματιστεί στο Αγρίνιο σιωπηλή πορεία διαμαρτυρίας στο σπίτι του Μάριου για συμπαράσταση στον αγώνα του, καθώς δεν είχε εγκριθεί το αίτημα της μεταμόσχευσης στο ήπαρ.

Πηγή: skai.gr

Διαβάστε τις Ειδήσεις σήμερα και ενημερωθείτε για τα πρόσφατα νέα.

Ακολουθήστε το Skai.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις.