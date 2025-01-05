Τον Αρχιεπίσκοπο Αλβανίας επισκέφθηκε στον Ευαγγελισμό ο Αρχιεπίσκοπος κ. Ιερώνυμος

Τον Αρχιεπίσκοπο Τιράνων και πάσης Αλβανίας, Αναστάσιο επισκέφθηκε το Σάββατο 4 Ιανουαρίου το απόγευμα στο Νοσοκομείο Ευαγγελισμός ο Αρχιεπίσκοπος Αθηνών και πάσης Ελλάδος κ. Ιερώνυμος.

Η κατάσταση του Μακαριώτατου εκτιμάται ως κρίσιμη από τους θεράποντες ιατρούς, επισημαίνεται στο ιατρικό ανακοινωθέν από τον Ευαγγελισμό, όπου νοσηλεύεται ο Αρχιεπίσκοπος Αλβανίας, Αναστάσιος.

Ειδικότερα, σύμφωνα με το νέο ιατρικό ανακοινωθέν, πλέον η κατάσταση της υγείας του χαρακτηρίζεται κρίσιμη. Ωστόσο, προς το παρόν δεν θα εισαχθεί στη ΜΕΘ.

Τις τελευταίες ώρες, η υγεία του Αρχιεπισκόπου Αναστάσιου παρουσίασε επιδείνωση.

Το πρώτο ιατρικό ανακοινωθέν που εκδόθηκε χθες από το νοσοκομείο «Ευαγγελισμός» ανέφερε ότι «η κατάσταση της υγείας του, παρά το ήδη επιβαρυμένο ιατρικό ιστορικό του, κρίνεται σταθερή και παρακολουθείται στενά από την ιατρική ομάδα του Νοσοκομείου υπό την καθοδήγηση της Καθηγήτριας Πνευμονολογίας και Εντατικής Θεραπείας κας Αναστασίας Κοτανίδου.

Ο Μακαριώτατος υποβάλλεται στις απαραίτητες ιατρικές εξετάσεις και λαμβάνει την ενδεδειγμένη φροντίδα».

Τον Ευαγγελισμό επισκέφθηκε ο πρωθυπουργός Κυριάκος Μητσοτάκης και ενημερώθηκε για την κατάσταση της υγείας του Αρχιεπισκόπου Τιράνων κ. Αναστάσιου, από την καθηγήτρια Πνευμονολογίας και Εντατικής Θεραπείας κα Αναστασία Κοτανίδου, σύμφωνα με την ΕΡΤ.

Υπενθυμίζεται ότι στον Ευαγγελισμό νοσηλεύεται ο Αρχιεπίσκοπος Αλβανίας Αναστάσιος, 95 ετών, ο οποίος μεταφέρθηκε εσπευσμένα στην Αθήνα από τα Τίρανα.

Από 30 Δεκεμβρίου ο Αρχιεπίσκοπος Αναστάσιος νοσηλευόταν στο νοσοκομείο Τιράνων με ίωση. Η κατάσταση της υγείας του επιδεινώθηκε, παρουσίασε γαστρορραγία και κρίθηκε επιβεβλημένη η μεταφορά του στον «Ευαγγελισμό».

Πηγή: skai.gr

Διαβάστε τις Ειδήσεις σήμερα και ενημερωθείτε για τα πρόσφατα νέα.

Ακολουθήστε το Skai.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις.