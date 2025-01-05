Ο Κώστας Σημίτης, ο οποίος από την πρώτη στιγμή ανέπτυξε αντιστασιακή δράση κατά της χούντας των "συνταγματαρχών" (1967-74) και διετέλεσε πρωθυπουργός της Ελλάδας για οκτώ χρόνια (1996-2004), άφησε το στίγμα του στην ιστορία της χώρας του κυρίως δουλεύοντας για την είσοδό της στο ευρώ το 2001, αναφέρει το Γαλλικό Πρακτορείο μεταδίδοντας την είδηση του θανάτου του σήμερα σε ηλικία 88 ετών.

Σε εκτενές ρεπορτάζ του, το AFP σημειώνει ότι το 2001 η Ελλάδα μπήκε στο ευρώ. Το 2003, η Αθήνα προήδρευσε της Ευρωπαϊκής Ένωσης, η οποία γνώρισε τότε τη μεγαλύτερη διεύρυνση έως σήμερα, με την ένταξη 10 νέων κρατών μελών, συμπεριλαμβανομένης της Κύπρου, του ιστορικού της συμμάχου.

Σε συνεργασία με την κυπριακή ηγεσία, ο Κώστας Σημίτης «οδήγησε την Κύπρο στη μεγαλύτερη επιτυχία της από το 1960: στην απόφαση της ένταξης της Κύπρου στην Ευρωπαϊκή Ένωση, η οποία ελήφθη τον Δεκέμβριο του 2002 στην Κοπεγχάγη», δήλωσε σήμερα ο Κύπριος πρόεδρος Νίκος Χριστοδουλίδης σε ανακοίνωσή του.

Η κληρονομιά των δύο κυβερνήσεων Σημίτη, γράφει το Γαλλικό Πρακτορείο, παρά τα σημαντικά έργα που έγιναν στη χώρα και τις προετοιμασίες για τους Ολυμπιακούς Αγώνες του 2004, αμαυρώθηκε αργότερα από τις έρευνες για μια μεγάλη χρηματιστηριακή φούσκα και σκάνδαλα διαφθοράς.

Μετά τη χειρότερη οικονομική κρίση στη σύγχρονη ελληνική ιστορία το 2010, πολλές ευρωπαϊκές πρωτεύουσες αναρωτήθηκαν, εάν η Αθήνα δεν είχε παραποιήσει τα δημοσιονομικά της στοιχεία μια δεκαετία νωρίτερα για να ενταχθεί στο ενιαίο νόμισμα.

Ωστόσο, ο Κώστας Σημίτης υπερασπίστηκε σθεναρά τον απολογισμό του έργου του στο βιβλίο του "Ο Εκτροχιασμός" (εκδόσεις Πόλις) για την ελληνική κρίση χρέους, που κυκλοφόρησε το 2012, επιμένοντας στο γεγονός ότι η Αθήνα είχε καταβάλει "τιτάνια" προσπάθεια για να εκπληρώσει τις προϋποθέσεις για την ένταξή της στην ευρωζώνη.

Ανεξάρτητα από το πώς μετράει κανείς τις δημοσιονομικές επιδόσεις, το δημόσιο έλλειμμα (της Ελλάδας) μειώθηκε κατά δέκα μονάδες στο 2,5% (του ΑΕΠ) το 1999", το οικονομικό έτος στο οποίο η Ελλάδα στήριξε την είσοδό της, είχε υποστηρίξει.

Το πρακτορείο Reuters γράφει πως παρά το γεγονός ότι τότε αποδόθηκε στον Σημίτη ο περιορισμός των διογκωμένων κρατικών δαπανών, οι επικριτές λένε ότι δεν έκανε αρκετά για να πατάξει τη διαφθορά.

Το 2012, τρία χρόνια μετά το ξέσπασμα της ελληνικής κρίσης χρέους, συνεχίζει το Reuters, ο Σημίτης στο βιβλίο που εξέδωσε, επέκρινε τον χειρισμό της κρίσης από Έλληνες πολιτικούς και την Ευρωπαϊκή Ένωση, ενώ κατηγόρησε και την Ευρωπαϊκή Επιτροπή ότι έκανε τα στραβά μάτια στις υπερβολικές δαπάνες του συντηρητικού διαδόχου του.

Το Γερμανικό Πρακτορείο Ειδήσεων σε ρεπορτάζ του σημειώνει ότι κατά τη διάρκεια της θητείας του, ο Σημίτης προσπάθησε να εκσυγχρονίσει τη χώρα του και να μειώσει τη γραφειοκρατία σύμφωνα με το μότο του "Ο εκσυγχρονισμός δεν έχει ημερομηνία λήξης".

Αναφέρεται επίσης στην αντιστασιακή του δράση κατά τη διάρκεια της δικτατορίας σημειώνοντας ότι κατάφερε να αποφύγει τη σύλληψη διαφεύγοντας στη Γερμανία ως εξόριστος χρησιμοποιώντας πλαστό διαβατήριο.

Η γαλλική εφημερίδα Le Monde γράφει ότι ο εκλιπών έπαιξε καθοριστικό ρόλο στην υιοθέτηση του ευρώ από την Ελλάδα το 2001 και συνέβαλε στον εκσυγχρονισμό της πολιτικής ζωής της Ελλάδας.

Η εφημερίδα Liberation τιτλοφορεί το ρεπορτάζ της: Πέθανε ο πρώην πρωθυπουργός της Ελλάδας Κώστας Σημίτης, σύμβολο μιας μεταρρυθμιστικής και φιλοευρωπαϊκής αριστεράς.

Πηγή: ΑΠΕ - ΜΠΕ

