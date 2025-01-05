Το αδιαχώρητο επικρατεί στα Καλάβρυτα όλες τις ημέρες των εορτών αφού καθημερινά κατακλύζονται από χιλιάδες επισκέπτες. Στο χιονοδρομικό δεν "πέφτει καρφίτσα" και δεν ήταν λίγοι αυτοί που δεν κατάφεραν να φτάσουν στις εγκαταστάσεις του, από «απαγορευτικό» στα οχήματα λόγω πληρότητας. Οι λάτρεις του σκι απολαμβάνουν τον Χελμό και τις υποδομές του, που έχουν ήδη εκσυγχρονιστεί και αποτελούν τον βασικό τους προορισμό.

Σημαντική η τόνωση της τοπικής οικονομίας λόγω της μεγάλης επισκεψιμότητας κατά την εορταστική περίοδο, ενώ και η συνέχεια αναμένεται δυναμική, με το Χιονοδρομικό Κέντρο Καλαβρύτων να έχει προγραμματίσει πολλά event και δράσεις για το επόμενο διάστημα, που θα αναζωογονήσει τις επιχειρήσεις.

Παραμένει το μεγάλο θέμα με τη στάθμευση των οχημάτων και υποδομών



