Τα γιορτινά τους φορούν χιλιάδες μουσουλμάνοι που ζουν στην Ελλάδα καθώς το Ραμαζάνι έφτασε στο τέλος του και «σπάει» η νηστεία.

Ήδη από χθες, οι κοινότητες των μουσουλμάνων έβαλαν τα καλά τους και συναντήθηκαν για το τελευταίο Ιφτάρ, το γεύμα που τρώγεται κατά το Ραμαζάνι, μετά τη δύση του ηλίου. Ένας τόπος συνάντησης ήταν ο πολιτιστικός χώρος στον αριθμό 245 της Θηβών, ανάμεσα στο Ρέντη και τη Νίκαια, όπου εκατοντάδες πιστοί έδωσαν το «παρών».

«Είναι η τελευταία μέρα του Ραμαζανιού (σ.σ. χθες), κάνουμε ένα Ιφτάρ για να έρθουν όλοι. Την Κυριακή τελειώνει η νηστεία, σπάει και θα κάνουμε την προσευχή που στα αραβικά λέγεται Έιντ αλ-φιτρ» λέει στην κάμερα του Orange Press ο Ναΐμ Ελγαντούρ, πρόεδρος της Μουσουλμανικής Ένωσης Ελλάδας.

Με το Έιντ αλ-φιτρ σηματοδοτείται το τέλος της νηστείας και κατά τη διάρκεια αυτής της ημέρας οι μουσουλμάνοι συνηθίζουν να δίνουν χρήματα στους φτωχούς, να φορούν τα καλά τους ρούχα, να επισκέπτονται σπίτια συγγενών, να αγκαλιάζονται εγκάρδια, να προσεύχονται μαζί. Το Έιντ αλ-φιτρ θεωρείται από τους μουσουλμάνους και ως μέρα της συγχώρεσης, της ηθικής νίκης, της ειρήνης, της αδελφοσύνης και της ενότητας.

«Έχουμε Έλληνες που έρχονται να δουν αλλά και Έλληνες που έχουν ασπαστεί το Ισλάμ. Είμαστε σαν ανοιχτό βιβλίο για όλο τον κόσμο, για να μάθει ποιοι είναι αυτοί που ζουν ανάμεσά τους. Πρέπει να γνωρίζουν, να μην ακούν από τα μίντια που μας θεωρούν ως τέρατα. Να μας γνωρίσουν και να αποκτήσουν τη σωστή γνώμη» τονίζει ο πρόεδρος της Μουσουλμανικής Ένωσης Ελλάδας.

Όπως εξηγεί, ο ίδιος κατάγεται «από την Αίγυπτο. Γεννήθηκα το 1955, ήρθα εδώ 18 χρόνων και τώρα είμαι 70. Είμαι πάνω από 52 χρόνια στην Ελλάδα, έχω υπηρετήσει στον Στρατό, είναι η πατρίδα μου πια. Γιατί έννοια της πατρίδας είναι εκεί που ζεις εκεί που αισθάνεσαι ασφαλής, εκεί που κάνεις οικογένεια. Η Ελλάδα μού τα έχει δώσει όλα αυτά γι’ αυτό είναι η πατρίδα μου. Τώρα αν αυτό αρέσει στους ακροδεξιούς ή όχι είναι δικό τους πρόβλημα. Εμένα μου έχει δώσει ασφάλεια η Ελλάδα, έχω εδώ το σπίτι μου, την οικογένειά μου, κάτι που δεν μου έχει δώσει η Αίγυπτος. Γι’ αυτό και πρέπει να το εκτιμώ αυτό, πρέπει να ευχαριστώ την Ελλάδα γι’ αυτό που μου έκανε. Και έτσι είναι όλοι, όχι μόνο εγώ» προσθέτει ο Ναΐμ Ελγαντούρ.

Η εικόνα έξω από το κέντρο πολιτισμού στη Θηβών θύμιζε σε πολλά τα προαύλια των χριστιανικών ναών στις μεγάλες γιορτές. Οικογένειες και φίλοι να αγκαλιάζονται, παιδιά -αδιάφορα με το τελετουργικό- να παίζουν ποδόσφαιρο και να κυνηγιούνται, έφηβοι να σκέφτονται πώς θα «δραπετεύσουν».

«Είναι τόσες οικογένειες εδώ. Αυτά τα παιδιά μπορεί να μην έχουν δει τη μητρική τους πατρίδα. Εδώ πρέπει η Πολιτεία να ανοίξει τα μάτια της, να αγκαλιάσει αυτά τα παιδιά. Αυτά τα παιδιά είναι έξυπνα, αυτά τα παιδιά έχουν όρεξη για δουλειά, αυτά τα παιδιά αγαπάνε την Ελλάδα» λέει κλείνοντας ο Ναΐμ Ελγαντούρ, πρόεδρος της Μουσουλμανικής Ένωσης Ελλάδας.

Πηγή: skai.gr

Διαβάστε τις Ειδήσεις σήμερα και ενημερωθείτε για τα πρόσφατα νέα.

Ακολουθήστε το Skai.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις.