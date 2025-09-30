Το μάθημα στο ΔΙΑΚΡΟΤΗΜΑ

Τα ολιγομελή και ομοιογενή μας τμήματα, το 60λεπτο μάθημα για τους μαθητές μας, τα 66 βιβλία συγγραφέων καθηγητών μας, τα διαγωνίσματα προσομοίωσης πανελλαδικών εξετάσεων, τα στατιστικά αποτελέσματα των διαγωνισμάτων προσομοίωσης με την απόκλιση των μαθητών από το Μ.Ο. κάθε διαγωνίσματος και συνολικά το σύστημα επιτυχίας που εφαρμόζουμε σε όλα μας τα παραρτήματα, επιτυγχάνει υπερδιπλάσια ποσοστά επιτυχίας στις πανελλαδικές εξετάσεις από τον αντίστοιχο εθνικό μέσο όρο.

Όλα τα παραπάνω αποτελούσαν το όραμα του Μαθηματικού, ιδρυτή και προέδρου του Ομίλου ΔΙΑΚΡΟΤΗΜΑ κ. Θοδωρή Καλαϊτζίδη και συνθέτουν την πληρέστερη εκπαιδευτική πρόταση στον φροντιστηριακό χώρο.

Στα Φροντιστήρια ΔΙΑΚΡΟΤΗΜΑ τα τμήματα μας αποτελούνται από 6 μαθητές κατά Μέσο Όρο, που έχουν παρόμοια σχολική βαθμολογία και ίδιο εκπαιδευτικό βηματισμό!

Το ιδανικό μάθημα!

60’λεπτο μάθημα ΔΙΑΚΡΟΤΗΜΑ για το μαθητή!

Το ιδανικό μάθημα γιατί:

Ο Μαθητής..

Κάνει περισσότερες ώρες μαθήματος ανά εβδομάδα ενώ έρχεται λιγότερες φορές στο φροντιστήριο. Έτσι έχει περισσότερο ελεύθερο χρόνο για ξεκούραση, διάβασμα, χόμπι κλπ

Ο Καθηγητής..

Κάνει ένα πολύ ενδιαφέρον και ξεκούραστο μάθημα (σε 120’ μαθήματος) και διαθέτει 4πλάσιο χρόνο για τον κάθε μαθητή του ξεχωριστά, σε σχέση με τα υπόλοιπα φροντιστήρια

Εκπαιδευτικά – Παιδαγωγικά..

Το σύστημα λειτουργεί άρτια για όλους, (μαθητές και καθηγητή), με μικρές ομοιογενείς ομάδες, ξεκούραστο και με περισσότερο χρόνο μαθήματος με βιωματική - συμμετοχική διαδικασία μάθησης

3ωρα Διαγωνίσματα κάθε 2ο Σάββατο

Η συμμετοχή των μαθητών στα διαγωνίσματα προσομοίωσης εξετάσεων ολοκληρώνει τον κάθε κύκλο εκπαιδευτικής διαδικασίας μεγιστοποιώντας το τελικό αποτέλεμα.

Με αυτό τον τρόπο:

Ενισχύεται η εμπειρία των πραγματικών εξετάσεων

Διεξάγονται ταυτόχρονα σε όλα τα φροντιστήριά μας όπως στις Πανελλαδικές εξετάσεις

Τα θέματα είναι κοινά για όλους και δεν τα γνωρίζει από πρίν ο διδάσκων καθηγητής

Υπάρχει ετήσιο πρόγραμμα διαγωνισμάτων που το γνωρίζουν όλοι οι μαθητές μας από την αρχή της σχολικής χρονιάς. Υπάρχει κοινός ετήσιος προγραμματισμός ύλης που ακολουθούν όλοι οι καθηγητές σε κάθε μάθημα.

Τα φροντιστήρια ΔΙΑΚΡΟΤΗΜΑ δίπλα στην ελληνική οικογένεια για την σχολική περίοδο 2025-2026 κρατούν τις τιμές σταθερές και δεν κάνουν καμία αύξηση διδάκτρων.

Γιατί η εκπαίδευση είναι δικαίωμα, όχι πολυτέλεια.

Τα φροντιστήρια ΔΙΑΚΡΟΤΗΜΑ παρέχουν ένα ιδανικό περιβάλλον μάθησης και επιτυχίας που συνιστούν τη μέθοδο εκπαίδευσης ΔΙΑΚΡΟΤΗΜΑ. Μπορείτε να μάθετε περισσότερες πληροφορίες να κλείσετε ένα ραντεβού γνωριμίας μαζί μας η να δείτε ποιο κέντρο μας σας εξυπηρετεί εδώ

www.diakrotima.gr

Πηγή: skai.gr

Διαβάστε τις Ειδήσεις σήμερα και ενημερωθείτε για τα πρόσφατα νέα.

Ακολουθήστε το Skai.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις.