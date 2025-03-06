Στο αυτόφωρο παραπέμφθηκε να δικαστεί ένας άντρας, 61 ετών, που συνελήφθη ύστερα από καταγγελία ότι παρέσυρε με το αυτοκίνητό του δικαστικό επιμελητή, όταν εκείνος πήγε να εκτελέσει τελεσίδικη δικαστική απόφαση που αφορούσε την προσωπoκράτηση του συλληφθέντα για διάστημα τριών μηνών, ύστερα από προηγούμενη καταδίκη του.

Το περιστατικό, κατά την ίδια καταγγελία, συνέβη το πρωί της περασμένης Τρίτης στην περιοχή του Πανοράματος, στη Θεσσαλονίκη. Εξερχόμενος από το σπίτι του και στη θέα του δικαστικού επιμελητή και του συνεργάτη του, ο 61 ετών κατηγορούμενος -όπως καταγγέλθηκε- εισήλθε στο αυτοκίνητό του και επιχειρώντας να ματαιώσει την εκτέλεση της απόφασης, ανέπτυξε ταχύτητα παρασύροντας και ανατρέποντας τον δικαστικό επιμελητή, με αποτέλεσμα να τον τραυματίσει.

Σε απόσταση αναπνοής βρίσκονταν και ο επισπεύδων την απόφαση με έναν φίλο του, που παρακολουθώντας όσα συνέβησαν, ενημέρωσαν την Τροχαία, ενώ ακολούθησαν με δικό τους όχημα τον 61 ετών άντρα. Κατά τη διαφυγή του και κατευθυνόμενος προς την Καλαμαριά, όπου τελικώς ακινητοποιήθηκε το όχημά του, ο συλληφθείς προκάλεσε τροχαίο ατύχημα με υλικές ζημιές, όπως αναφέρεται στη δικογραφία που σχηματίστηκε εναντίον του.

Ο 61 ετών άντρας διώκεται για βία κατά υπαλλήλων, επικίνδυνη οδήγηση, επικίνδυνη σωματική βλάβη, απειλή και εξύβριση.

Πηγή: ΑΠΕ-ΜΠΕ

