Το διαστημόπλοιο Luna-25 εισήλθε στην τροχιά της Σελήνης Ελλάδα 17:41, 16.08.2023 linkedin

Το Luna-25 εισήλθε στην τροχιά της Σελήνης στις 11:57 τοπική ώρα (και ώρα Ελλάδας), ανακοίνωσε η ρωσική διαστημική υπηρεσία Roskosmos.