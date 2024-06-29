Πανελλαδικές Εξετάσεις 2024: Πού θα κινηθούν οι βάσεις

Με τα νέα δεδομένα, μετά και την ανακοίνωση των βαθμολογιών και των στατιστικών των φετινών Πανελλαδικών, σε συνδυασμό με τη γνωστοποίηση του αριθμού των υποψηφίων, πλέον είναι εφικτή μία εκτίμηση της κίνησης των βάσεων εισαγωγής για την ερχόμενη ακαδημαϊκή χρονιά, 2024-25.

Συνολικά, 90.416 υποψήφιοι συμμετείχαν στις Πανελλαδικές, διεκδικώντας μία από τις 68.851 διαθέσιμες θέσεις στην Τριτοβάθμια Εκπαίδευση. Από αυτούς, οι 74.847 υποψήφιοι προέρχονται από τα ΓΕΛ και οι 15.569 από τα ΕΠΑΛ.

Όσον αφορά στο 1ο επιστημονικό πεδίο , των Ανθρωπιστικών Σπουδών, η μέση επίδοση των υποψηφίων ήταν 11,35 χαμηλότερη από την περσινή που ήταν 11,73. «Το μάθημα που επηρέασε περισσότερο την κατάσταση ήταν η Ιστορία, όπου η μέση επίδοση έπεσε από το 10,10 στο 8,94», σχολίασε στο ΑΠΕ-ΜΠΕ ο Γιώργος Χατζητέγας, εκπαιδευτικός και αναλυτής . Όπως σημείωσε, ωστόσο, «η αναμενόμενη πτώση των βάσεων στο 1ο επιστημονικό πεδίο αντισταθμίζεται από την αύξηση του αριθμού των διαγωνισθέντων, οι οποίοι αυξήθηκαν κατά περίπου 1.300».

, των Θετικών Σπουδών, η μέση επίδοση των υποψηφίων ήταν 12,10 - λίγο χαμηλότερη από την περσινή που ήταν 12,30 και σύμφωνα με τον κ. Χατζητέγα, αναμένεται μικρή πτώση των βάσεων, της τάξεως των 200 έως 300 μορίων. Στο 3ο επιστημονικό πεδίο , των Σπουδών Υγείας, η μέση επίδοση των υποψηφίων ήταν ελαφρώς καλύτερη από την αντίστοιχη περσινή. «Οι χαμηλότερες επιδόσεις των υποψηφίων στο μάθημα της Φυσικής αντισταθμίστηκαν από τις επιδόσεις στη Βιολογία και στη Χημεία», σημείωσε ο κ. Χατζητέγας, προσθέτοντας ότι η μέση επίδοση στις Σπουδές Υγείας από 11,65 πέρσι διαμορφώθηκε στο 11,95 φέτος. Για τον λόγο αυτό, όπως εκτίμησε, στο συγκεκριμένο επιστημονικό πεδίο δεν αναμένονται σημαντικές διαφοροποιήσεις των βάσεων.

