Επεισόδια στο Πανεπιστήμιο Δυτικής Αττικής - 2 τραυματίες και 8 προσαγωγές

Επεισόδιο σημειώθηκε το απόγευμα της Τρίτης, γύρω στις 16.30, στο Πανεπιστήμιο Δυτικής Αττικής, μετά την πρωινή επιδρομή αντιεξουσιαστών εναντίον φοιτητών στο ΑΠΘ.

Μία ομάδα περίπου 10 ατόμων, με καλυμμένα τα χαρακτηριστικά τους με κράνη, εισέβαλαν στο πανεπιστήμιο, χτύπησαν και τραυμάτισαν 2 άτομα τα οποία μεταφέρθηκαν στο νοσοκομείο.

Στο σημείο έσπευσαν ισχυρές δυνάμεις της αστυνομίας και μέχρι στιγμής έχουν προσαχθεί 8 άτομα.

Υπενθυμίζεται πως σοβαρά επεισόδια σημειώθηκαν το πρωί στο Αριστοτέλειο Πανεπιστήμιο Θεσσαλονίκης, όταν αντιεξουσιαστές επιτέθηκαν με ρόπαλα σε φοιτητές, μέλη φοιτητικής παράταξης στην Πολυτεχνική Σχολή, πέταξαν καπνογόνα και προκάλεσαν φθορές.

Έξι φοιτητές - τρεις άνδρες και τρεις γυναίκες - μεταφέρθηκαν στο Νοσοκομείο Παπαγεωργίου, οι πέντε με ελαφρά τραύματα ενώ ένας 20χρονος έχει υποστεί κάταγμα στο χέρι.

Για τα επεισόδια προσήχθησαν 39 άτομα τα οποία στη συνέχεια αφέθηκαν ελεύθερα.

Από την πλευρά τους, οι πρυτανικές Αρχές του Αριστοτέλειου Πανεπιστημίου, ζήτησαν με ανακοίνωσή τους, την άμεση εφαρμογή του νόμου.

Πηγή: skai.gr

