Επίσημες ανακοινώσεις για την εξάρθρωση εγκληματικής οργάνωσης που φέρεται να εμπλέκεται σε περισσότερες από 10 ένοπλες ληστείες τραπεζών και χρηματοπιστωτικών ιδρυμάτων πραγματοποίησε η Ελληνική Αστυνομία, μετά τη μεγάλη επιχείρηση που ακολούθησε τη ληστεία σε τραπεζικό υποκατάστημα στην Κάτω Τιθορέα Φθιώτιδας.

Ειδικότερα, τα μέλη της εγκληματικής οργάνωσης φέρεται να διέπρατταν ένοπλες ληστείες με τη χρήση ιδιαίτερα βαρέως οπλισμού σε υποκαταστήματα τραπεζών, διακεκριμένες κλοπές οχημάτων, απόπειρα έκρηξης σε Α.Τ.Μ και πλαστογραφίες

Σύμφωνα με την ΕΛ.ΑΣ., η εγκληματική οργάνωση δρούσε τουλάχιστον από τον Ιανουάριο του 2022 και είχε αναπτύξει συστηματική δράση κυρίως σε ένοπλες ληστείες τραπεζών.

Συνολικά, στο πλαίσιο της επιχείρησης συνελήφθησαν οκτώ άτομα, τα οποία φέρονται να συμμετείχαν, με διαφορετικούς και διακριτούς ρόλους, στη δομή και τη δράση της οργάνωσης, η οποία φέρεται να έχει διαπράξει τουλάχιστον δέκα ακόμα ληστείες σε τραπεζικά υποκαταστήματα σε περιοχές της Αθήνας, του Παπάγου, του Γαλατσίου, της Νέας Χαλκηδόνας, της Νέας Ιωνίας, της Αιγείρας Αχαΐας και της Κατοχής Αιτωλοακαρνανίας.

Η συντονισμένη αστυνομική επιχείρηση για τις συλλήψεις έγινε τη Δευτέρα, 11 Μαΐου 2026, σε περιοχές της Κάτω Τιθορέας Φθιώτιδος, Λουτρακίου, Αλεποχωρίου και Ζωγράφου Αττικής.

Σύμφωνα με τον Διοικητή Διεύθυνσης Αντιμετώπισης Οργανωμένου Εγκλήματος, υποστράτηγο, Φώτιο Ντουίτση, πρόκειται για εγκληματική οργάνωση που δεν λειτουργούσε ευκαιριακά ούτε χτυπούσε τυχαία. Τα μέλη της προχωρούσαν σε πολυήμερες προπαρασκευαστικές ενέργειες, κατόπτευαν τους στόχους τους, χρησιμοποιούσαν κλεμμένα οχήματα και πλαστές πινακίδες κυκλοφορίας, άλλαζαν οχήματα διαφυγής, χρησιμοποιούσαν μέσα μεταμφίεσης και λάμβαναν μέτρα αντιπαρακολούθησης, επιδιώκοντας συστηματικά να καλύπτουν τα ίχνη τους και να δυσχεραίνουν τον εντοπισμό τους από τις διωκτικές Αρχές.

Ενδεικτικό της επικινδυνότητας της οργάνωσης όπως ανέφερε είναι ότι κατά την επιχείρηση βρέθηκε ιδιαίτερα βαρύς οπλισμός, όπως πολεμικό τυφέκιο τύπου Kalashnikov, υποπολυβόλο τύπου Scorpion, πιστόλια, χειροβομβίδες, μεγάλος αριθμός φυσιγγίων, γεμιστήρες, πυροκροτητές, συνδεσμολογία, καθώς και αλεξίσφαιρο γιλέκο.

Τα ευρήματα αυτά καταδεικνύουν σύμφωνα με τον ίδιο, όχι μόνο το επίπεδο επικινδυνότητας των συλληφθέντων, αλλά και τον επαγγελματισμό, την ψυχραιμία και την επιχειρησιακή ακρίβεια με την οποία ενήργησαν οι αστυνομικοί. Μάλιστα, η ακινητοποίηση των δραστών πραγματοποιήθηκε σε σημείο και χρόνο που είχαν επιλεγεί με γνώμονα την ασφάλεια των πολιτών, παρά το γεγονός ότι οι δράστες έφεραν βαρύ οπλισμό και επέδειξαν αντίσταση.

Ο υποστράτηγος Φώτιος Ντουίτσης ανέφερε χαρακτηριστικά: «Η επιχείρηση της Διεύθυνσης Αντιμετώπισης Οργανωμένου Εγκλήματος ήταν αποτέλεσμα συστηματικής έρευνας, επιχειρησιακής επιμονής και αξιοποίησης πληροφοριών σε πραγματικό χρόνο. Η σύνδεση της ληστείας στην Κάτω Τιθορέα με τη δράση της συγκεκριμένης εγκληματικής οργάνωσης αξιολογήθηκε άμεσα και οδήγησε σε συντονισμένες επιχειρησιακές ενέργειες σε περισσότερες περιοχές της χώρας.

Καθοριστική ήταν η συμβολή των υπηρεσιών της Διεύθυνσης Αστυνομίας Φθιώτιδας, οι οποίες αντέδρασαν άμεσα μετά τη ληστεία, συνέβαλαν στη διαμόρφωση της αρχικής επιχειρησιακής εικόνας και λειτούργησαν υποδειγματικά στο πλαίσιο του συνολικού συντονισμού.

Ιδιαίτερη αναφορά πρέπει να γίνει και στη Διεύθυνση Εγκληματολογικών Ερευνών, καθώς η τεχνική κατάρτιση, η εμπειρογνωμοσύνη και η επιστημονική τεκμηρίωση των αστυνομικών της συνέβαλαν καθοριστικά στη διασύνδεση υποθέσεων, στην αξιοποίηση των ευρημάτων και στην πλήρη τεκμηρίωση της δράσης της οργάνωσης.

Η συγκεκριμένη υπόθεση αποτυπώνει στην πράξη την επιχειρησιακή δυνατότητα της Ελληνικής Αστυνομίας να αντιμετωπίζει σύνθετες, διαρκείς και βαριά οπλισμένες εγκληματικές δομές, με σχέδιο, συντονισμό και αποτελεσματικότητα.

Ολοκληρώνοντας, θα ήθελα να ευχαριστήσω το σύνολο του προσωπικού της Διεύθυνσης Αντιμετώπισης Οργανωμένου Εγκλήματος για τον επαγγελματισμό, την αφοσίωση και την επιχειρησιακή αποτελεσματικότητα που επέδειξε, καθώς και όλους τους συναδέλφους των υπηρεσιών της Διεύθυνσης Αστυνομίας Φθιώτιδας, της Διεύθυνσης Εγκληματολογικών Ερευνών, αλλά και των λοιπών εμπλεκόμενων υπηρεσιών της Ελληνικής Αστυνομίας που συνέβαλαν καθοριστικά στην επιτυχή ολοκλήρωση της επιχείρησης».

Σε βάρος των συλληφθέντων σχηματίσθηκε δικογραφία για -κατά περίπτωση- σύσταση εγκληματικής οργάνωσης, ληστείες, διακεκριμένες περιπτώσεις κλοπών, πλαστογραφίες κατ’ εξακολούθηση και κατά συναυτουργία, απόπειρα έκρηξης κατά συναυτουργία, παραβάσεις της νομοθεσίας περί όπλων, καθώς και βία κατά υπαλλήλων και δικαστικών προσώπων.

Ειδικότερα, στο πλαίσιο διερεύνησης της ένοπλης ληστείας που διαπράχθηκε πρωινές ώρες της 11ης Μαΐου 2026 σε υποκατάστημα τράπεζας στην Κάτω Τιθορέα Φθιώτιδας, αστυνομικοί της Υποδιεύθυνσης Δίωξης Εγκλημάτων κατά Ζωής και Ιδιοκτησίας της Διεύθυνσης Αντιμετώπισης Οργανωμένου Εγκλήματος, με τη συνδρομή των τοπικών αστυνομικών υπηρεσιών, διαπίστωσαν ότι οι δράστες αποτελούσαν μέλη ήδη διερευνώμενης εγκληματικής οργάνωσης με διαρκή και οργανωμένη δράση τουλάχιστον από το 2022.

Η οργάνωση δραστηριοποιούνταν κυρίως στη διάπραξη ένοπλων ληστειών σε τραπεζικά καταστήματα τόσο στην Αττική όσο και σε περιοχές της περιφέρειας, μεταξύ άλλων σε Παπάγου, Γαλάτσι, Νέα Χαλκηδόνα, Νέα Ιωνία, Αιγείρα Αχαΐας και Κατοχή Αιτωλοακαρνανίας, καταδεικνύοντας την ευρεία γεωγραφική διασπορά και την επιχειρησιακή δυνατότητα της εγκληματικής ομάδας. Παράλληλα, τα μέλη της εμπλέκονταν σε κλοπές οχημάτων και μοτοσικλετών, καθώς και σε απόπειρες διάρρηξης ΑΤΜ σε επαρχιακές περιοχές.

Το χρονικό της υπόθεσης

Ως προς το ιστορικό της υπόθεσης, πρωινές ώρες της Δευτέρας, 11 Μαΐου 2026, δύο άτομα, προσποιούμενα ηλικιωμένους και φορώντας περούκες, ψεύτικα μουστάκια και γένια, εισήλθαν σε τραπεζικό υποκατάστημα στην Κάτω Τιθορέα Φθιώτιδας. Με την απειλή δύο πιστολιών και υποπολυβόλου τύπου Scorpion ακινητοποίησαν πελάτες και υπαλλήλους και αφαίρεσαν το χρηματικό ποσό των -217.000- ευρώ.

Παράλληλα, τρίτο άτομο, το οποίο έφερε πολεμικό τυφέκιο τύπου Kalashnikov, παρέμενε εξωτερικά του καταστήματος επιτηρώντας τον χώρο, ενώ μετά την ολοκλήρωση της ληστείας οι δράστες διέφυγαν με όχημα που έφερε πλαστές πινακίδες κυκλοφορίας, στο οποίο τους ανέμενε τέταρτος συνεργός ως οδηγός. Στη συνέχεια εγκατέλειψαν το πρώτο όχημα διαφυγής και επιβιβάστηκαν σε δεύτερο αυτοκίνητο, το οποίο επίσης έφερε πλαστές πινακίδες κυκλοφορίας και στο οποίο τους ανέμενε πέμπτο μέλος της οργάνωσης.

Τι προέκυψε από την έρευνα

Από την έρευνα προέκυψε ότι τα μέλη της εγκληματικής οργάνωσης λειτουργούσαν με συγκεκριμένη επιχειρησιακή μεθοδολογία, διακριτούς ρόλους και αυξημένα μέτρα προφύλαξης. Η οργάνωση παρουσίαζε χαρακτηριστικά επαγγελματικής εγκληματικής δομής, με διαρκή επιχειρησιακή δράση και δυνατότητα ταχείας προσαρμογής.

Πριν από κάθε εγκληματική ενέργεια προχωρούσαν σε πολυήμερη προετοιμασία και κατόπτευση στόχων, χρησιμοποιούσαν κλεμμένα οχήματα και μοτοσικλέτες, τοποθετούσαν πλαστές πινακίδες κυκλοφορίας, χρησιμοποιούσαν μέσα μεταμφίεσης και λάμβαναν μέτρα αντιπαρακολούθησης, επιδιώκοντας συστηματικά να καλύπτουν τα ίχνη τους και να δυσχεραίνουν τον εντοπισμό τους από τις διωκτικές Αρχές.

Η δομή

Ως προς τη δομή της οργάνωσης, 30χρονος κατηγορούμενος είχε ηγετικό ρόλο, οργανώνοντας και συντονίζοντας τη δράση των υπολοίπων μελών, ενώ παράλληλα παρείχε χώρο συγκέντρωσης και προετοιμασίας της ομάδας. Επιπλέον, 26χρονη κατηγορούμενη λειτουργούσε ως συνδετικός κρίκος μεταξύ του αρχηγικού μέλους και των υπόλοιπων συμμετεχόντων.

Μεσημβρινές ώρες της ίδιας ημέρας μετά το περιστατικό της ληστείας, αστυνομικοί της Διεύθυνσης Αντιμετώπισης Οργανωμένου Εγκλήματος, οι οποίοι είχαν θέσει υπό διακριτική παρακολούθηση το όχημα διαφυγής των δραστών, πραγματοποίησαν επιχείρηση ακινητοποίησης στην περιοχή του Σχίνου Κορινθίας.

Η επιχείρηση πραγματοποιήθηκε σε προεπιλεγμένο ασφαλές σημείο, ώστε να αποκλειστεί ο κίνδυνος τραυματισμού διερχόμενων πολιτών, αστυνομικών και των συλληφθέντων δεδομένου ότι οι δράστες έφεραν βαρύ οπλισμό και χαρακτηρίζονταν ιδιαίτερα επικίνδυνοι. Παρά τη σθεναρή αντίσταση που προέβαλαν, ακινητοποιήθηκαν και συνελήφθησαν πέντε άτομα, ενώ παράλληλα εξελίσσονταν συντονισμένες έρευνες σε οικίες και χώρους ενδιαφέροντος σε διαφορετικές περιοχές της χώρας.

Κατά τη διάρκεια της ίδιας ημέρας εντοπίστηκαν και συνελήφθησαν σε περιοχές της Αττικής και τα υπόλοιπα μέλη της οργάνωσης.

Τι βρέθηκε

Στην κατοχή τους, στα οχήματα που χρησιμοποιούσαν, καθώς και σε έρευνες που πραγματοποιήθηκαν σε οικίες, βρέθηκαν και κατασχέθηκαν, μεταξύ άλλων:

χρηματικό ποσό ύψους 215.345 ευρώ,

πολεμικό τυφέκιο τύπου Kalashnikov,

υποπολυβόλο τύπου Scorpion,

πέντε χειροβομβίδες,

πέντε πιστόλια,

μεγάλος αριθμός φυσιγγίων και γεμιστήρων,

πυροκροτητές και συνδεσμολογία,

αλεξίσφαιρο γιλέκο με αντιβαλλιστικές πλάκες,

πλήθος κινητών τηλεφώνων,

έξι περούκες και ψεύτικες γενειάδες,

πλαστές πινακίδες κυκλοφορίας,

γάντια σιλικόνης και εργασίας,

εργαλεία κοπής, βαριοπούλες και τροχοί κοπής,

πλαστή ταυτότητα,

ιδιόχειρες σημειώσεις και λοιπά πειστήρια.

Ιδιαίτερης σημασίας είναι το γεγονός ότι κατασχέθηκε και ανακτήθηκε σχεδόν το σύνολο του χρηματικού ποσού που αφαιρέθηκε κατά τη ληστεία στην Κάτω Τιθορέα.

Από τη μέχρι στιγμής έρευνα έχουν εξιχνιαστεί 11 ληστείες σε τραπεζικά υποκαταστήματα, 1 απόπειρα διάρρηξης ΑΤΜ, 11 κλοπές μοτοσικλετών και 4 κλοπές αυτοκινήτων, ενώ το συνολικό οικονομικό όφελος που αποκόμισαν τα μέλη της εγκληματικής οργάνωσης υπερβαίνει τις 483.000 ευρώ.

Οι συλληφθέντες, οι οποίοι στο παρελθόν έχουν απασχολήσει για παρόμοια και έτερα αδικήματα όπως ναρκωτικά, όπλα, κλοπές, απείθεια, αντίσταση, εμπρησμούς, σωματικές βλάβες, οδηγήθηκαν στην αρμόδια εισαγγελική Αρχή.

Πηγή: skai.gr

