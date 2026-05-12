Θεσσαλονίκη: Άγρια συμπλοκή με καραμπίνες στον δήμο Δέλτα - Τρεις τραυματίες

Οι δύο τραυματίες φέρουν ελαφρά τραύματα, ενώ ο τρίτος νοσηλεύεται σε σοβαρότερη κατάσταση

Περιπολικό

Τρεις άντρες τραυματίστηκαν από σκάγια κυνηγετικής καραμπίνας, μετά από συμπλοκή που έγινε γύρω στις 5 το απόγευμα στον οικισμό «Αγία Σοφία» στον δήμο Δέλτα, στη Θεσσαλονίκη.

Συγγενικά πρόσωπα μετέφεραν τους τραυματίες στο Κέντρο Υγείας Διαβατών, το προσωπικό του οποίου ενημέρωσε την Αστυνομία.

Στη συνέχεια οι τραυματίες διακομίστηκαν στο Νοσοκομείο Παπαγεωργίου. Οι δύο φέρουν ελαφρά τραύματα, ενώ ο τρίτος νοσηλεύεται σε σοβαρότερη κατάσταση.

Οι έρευνες της αστυνομίας είναι σε εξέλιξη. 

Πηγή: skai.gr

TAGS: Θεσσαλονίκη πυροβολισμοί καραμπίνα
