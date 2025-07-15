Υπό πλήρη έλεγχο τέθηκε η φωτιά που ξέσπασε το μεσημέρι της Τρίτης σε υπόγειο χώρο καταστήματος με ελαστικά στη Μιχαλακοπούλου στην Αθήνα.

Στο σημείο επιχείρησαν 19 πυροσβέστες με 6 οχήματα.

Η φωτιά, κατά πληροφορίες, ήταν σε δυσπρόσιτο σημείο σε υπόγειο χώρο του καταστήματος και λόγω των πυκνών καπνών οι πυροσβέστες θα επιχειρούσαν να μπουν στον χώρο με αναπνευστικές συσκευές.

Λόγω της φωτιάς υπήρξε διακοπή της κυκλοφορίας των οχημάτων στην οδό Μιχαλακοπούλου από το ύψος της οδού Σινώπης στο ρεύμα προς Βασιλέως Κωνσταντίνου, ωστόσο αποκαταστάθηκε η κυκλοφορία γύρω στις 16.00.

