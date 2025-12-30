Την Κυριακή στα Μάλγαρα η πανελλαδική σύσκεψη των μπλόκων

Την Κυριακή 4 Ιανουαρίου, στις 12 το μεσημέρι, θα πραγματοποιηθεί η πανελλαδική σύσκεψη των μπλόκων στα Μάλγαρα, με τους αγρότες να τονίζουν πως δεν υποχωρούν και πως θα συζητήσουν για την κλιμάκωση των κινητοποιήσεων και τις επόμενες κινήσεις τους.

Αναλυτικά, σε ανακοίνωσή της η Γραμματεία της Πανελλαδικής Επιτροπής των Μπλόκων «χαιρετίζει τους χιλιάδες αγρότες, κτηνοτρόφους, μελισσοκόμους και αλιείς που παραμένουν στα δεκάδες μπλόκα που έχουν στηθεί σε όλη τη χώρα εδώ και έναν μήνα, παλεύοντας για την επιβίωσή τους».

Και σημειώνει: «Έχοντας στο πλευρό μας την πλειοψηφία του ελληνικού λαού, έχουμε αποκρούσει κάθε προσπάθεια της κυβέρνησης να συκοφαντήσει και να υπονομεύσει τον δίκαιο αγώνα μας. Δεν μπόρεσαν να μας λυγίσουν ούτε η καταστολή, ούτε ο κοινωνικός αυτοματισμός, ούτε τα καλέσματα σε προσχηματικούς διαλόγους, ούτε η λάσπη, οι συκοφαντίες και οι πιέσεις, ούτε η προσπάθεια διάσπασης της ενότητάς μας με διάφορους “πρόθυμους”. Το μόνο που πετυχαίνουν όλα αυτά είναι να μεγαλώνουν την οργή και την αποφασιστικότητά μας απέναντι στην αδιαλλαξία της κυβέρνησης».

«Καλούμε τα μπλόκα, με αποφάσεις των Γενικών τους Συνελεύσεων, να συμμετάσχουν στη νέα πανελλαδική σύσκεψη που θα πραγματοποιηθεί την Κυριακή 4 Γενάρη και ώρα 12 το μεσημέρι, στα Μάλγαρα, προκειμένου να συζητήσουμε την κλιμάκωση του αγώνα μας και τις περαιτέρω κινήσεις μας.

Το λέμε ακόμη μία φορά: Πίσω δεν πρόκειται να κάνουμε. Με σκυμμένο το κεφάλι δεν πρόκειται ν’ αποχωρήσουμε. Δεν κάνουμε πίσω! Δεν φοβόμαστε! Δεν υποχωρούμε! Δεν ξεπουλιόμαστε! Θα νικήσουμε, γιατί ο αγώνας μας είναι αγώνας επιβίωσης! Ας το καταλάβει η κυβέρνηση και όλοι όσοι, με τον έναν ή τον άλλον τρόπο, τη σιγοντάρουν. Υποδεχόμαστε το 2026 αγωνιστικά, στα μπλόκα μαζί με τους συναδέλφους, τις οικογένειές μας, όλο τον λαό. Συνεχίζουμε – κλιμακώνουμε – θα νικήσουμε! Γραμματεία της ΠΕΜ», καταλήγει η ανακοίνωση.

Σημειώνεται πως η σύσκεψη θα πραγματοποιηθεί στις εγκαταστάσεις του Πολιτιστικού Κέντρου Μαλγάρων.

Πηγή: skai.gr

Διαβάστε τις Ειδήσεις σήμερα και ενημερωθείτε για τα πρόσφατα νέα.

Ακολουθήστε το Skai.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις.