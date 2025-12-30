Συνεχίζονται και σήμερα Τρίτη οι έρευνες της Αστυνομίας, της Πυροσβεστικής και των εθελοντικών ομάδων σε διάφορα σημεία του όρους Μπέλες για την εύρεση κάποιου ίχνους του 45χρονου διοικητή του Πυροσβεστικού Κλιμακίου Άνω Ποροϊων, Κωνσταντίνου Γκίνη τα ίχνη του οποίου χάθηκαν από το πρωί της περασμένης Τρίτης 23 Δεκεμβρίου.

Σύμφωνα με πληροφορίες του thestival.gr οι αρμόδιες αστυνομικές αρχές έχουν στα χέρια τους ένα σημείωμα, το οποίο ο 45χρονος είχε αφήσει σε τσέπη ενός σακακιού του και στο οποίο είχε γράψει τα ονόματα της συζύγου του και των δυο παιδιών και δίπλα στο κάθε όνομα τη λέξη “σε αγαπώ”.

Μάλιστα, στο σημείωμα δεν υπάρχει ημερομηνία, ενώ εκτιμάται ότι ο 45χρονος το άφησε προκειμένου να το βρει η σύζυγος του.

Ιδιαίτερο ενδιαφέρον έχουν επίσης τα ευρήματα που ανέκτησαν οι αρμόδιες αστυνομικές αρχές από το cloud του smart watch του 45χρονου πυροσβέστη και τα οποία δείχνουν τις διαδρομές που έκανε το τελευταίο διάστημα αλλά και την ψυχολογική του κατάσταση.

Ο 45χρονος τις τελευταίες ημέρες κοιμόταν ελάχιστα, και ήταν ιδιαίτερα ανήσυχος.

Οι αρμόδιες υπηρεσίες της Ελληνικής Αστυνομίας πέραν από τις συνηθισμένες διαδρομές που έκανε ο 45χρονος ως περιπατητής στο όρος Μπέλες βρήκαν μέσω του cloud του smart watch μια ακόμα διαδρομή, η οποία δεν ήταν σε αυτές που ακολουθούσε συνήθως και η οποία έχει μπει επίσης στο «μικροσκόπιο» των υπηρεσιών αλλά και των ομάδων που τον αναζητούν στο όρος.

Στο «μικροσκόπιο» των αρχών έχει τεθεί και το κινητό τηλέφωνο του 45χρονου.

Πηγή: skai.gr

