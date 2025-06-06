Η συνεργασία της Alpha Bank με πολιτιστικούς φορείς και οργανισμούς, στο πλαίσιο της πρωτοβουλίας «Πολιτισμός για όλους», δημιουργεί τις συνθήκες που ανοίγουν τον δρόμο για καθολική προσβασιμότητα στα πολιτιστικά δρώμενα της χώρας. Με πάνω από 144.000 ωφελούμενους, το πρόγραμμα «Σινεμά για Όλους», που αποτελεί μία από τις συνεργασίες που περιλαμβάνονται στην πρωτοβουλία της Τράπεζας, βρίσκεται διαχρονικά ψηλά στην ατζέντα εταιρικής υπευθυνότητάς της.

Την ανάγκη για ενίσχυση της ισότιμης πρόσβασης στον πολιτισμό και ευρύτερα στην οικονομική και κοινωνική ζωή, έθεσε πρόσφατα και ο Communications and Corporate Affairs Director της Alpha Bank, Γιώργος Τερζής, στην παρέμβαση του στο συνέδριο Upfront, που διοργανώθηκε από την Tsomokos και την εφημερίδα Lifo.

Ο κ. Τερζής στην ομιλία του σημείωσε: «Στην Alpha Bank δίνουμε μεγάλη έμφαση στο δικαίωμα όλων να μετέχουν όσο πιο ισότιμα γίνεται στην πολιτιστική ζωή. Σε διαφορετική περίπτωση, ακόμη και τα πολιτιστικά αγαθά γίνονται προνόμιο για λίγους».

Αναφερόμενος στις πρωτοβουλίες της Τράπεζας, έκανε λόγο για τη σύμπραξη με κορυφαίους πολιτιστικούς φορείς της χώρας, ώστε να ενισχυθούν οι συνθήκες προσβασιμότητας σε εκδηλώσεις Τέχνης και Πολιτισμού και, τελικά, «η έννοια της προσβασιμότητας να καταστεί οργανικό μέρος μίας πολιτιστικής παραγωγής και όχι απλό παρακολούθημα». «Ξεκινήσαμε το 2019 από τον χώρο του κινηματογράφου, ως χορηγός προσβασιμότητας στο Φεστιβάλ Κινηματογράφου Θεσσαλονίκης, υποστηρίζοντας την προσβασιμότητα τόσο στο περιεχόμενο, με καθολικά προσβάσιμες προβολές, όσο και στους χώρους», κατέληξε ο κ. Τερζής. Στο ίδιο πάνελ, ο χρυσός Παραολυμπιονίκης Νάσος Γκαβέλας εξήρε τις πρωτοβουλίες της Τράπεζας, αφού και ο ίδιος έχει παρευρεθεί σε προσβάσιμες προβολές αλλά και παραστάσεις που έχει υποστηρίξει η Alpha Bank.

Το ντοκιμαντέρ Λώξη σε σχολεία και φεστιβάλ της Ελλάδας

Η πρωτοβουλία «Σινεμά για όλους», ως μία από τις πολλές δράσεις της Τράπεζας για την προσβασιμότητα στον Πολιτισμό, πρόσφατα παρουσίασε την καθολικά προσβάσιμη εκδοχή του ντοκιμαντέρ Λώξη. Το ντοκιμαντέρ είχε βραβευτεί το 2024 με το Βραβείο Προσβασιμότητας Alpha Bank στο Φεστιβάλ Ντοκιμαντέρ Θεσσαλονίκης και φέτος, συμμετείχε με προβολές σε σχολικές εκδηλώσεις και φεστιβάλ της Ελλάδας, με αφορμή την παγκόσμια ημέρα Συνδρόμου Down. Οι προβολές ήταν προσβάσιμες για άτομα με οπτική αναπηρία, ενώ υποστηρίχθηκε με υπότιτλους για Κ/κωφούς και βαρήκοους. Η ταινία προβλήθηκε στην Αττική και τη Βόρεια Ελλάδα και την παρακολουθήσαν συνολικά 683 θεατές, ανάμεσα στους οποίους και μαθητές, ενώ είναι προγραμματισμένες και μελλοντικές προβολές.

Η ταινία αφηγείται την ιστορία της Λωξάνδρας Λάζου, μίας ηθοποιού με σύνδρομο Down, η οποία καλείται να υπερβεί προσωπικά αλλά και κοινωνικά εμπόδια, προκειμένου να συμμετάσχει σε παράσταση στην Κεντρική Σκηνή του Εθνικού Θεάτρου. Η ταινία των Δημήτρη Ζάχου και Θανάση Καφετζή αναδεικνύει εύστοχα το ζήτημα της προσβασιμότητας των ηθοποιών με αναπηρία στα καλλιτεχνικά δρώμενα της χώρας.

Για τρίτη χρονιά στο Φεστιβάλ Ντοκιμαντέρ Θεσσαλονίκης

Αξίζει να σημειωθεί ότι η Alpha Bank συνεργάζεται με το Φεστιβάλ Κινηματογράφου Θεσσαλονίκης από το 2019, συμβάλλοντας στη διοργάνωση καθολικά προσβάσιμων κινηματογραφικών προβολών.

Παράλληλα, το 2022, θέσπισε το Βραβείο Προσβασιμότητας, που απονέμεται τόσο στο Φεστιβάλ Κινηματογράφου κάθε Νοέμβριο, όσο και στο Φεστιβάλ Ντοκιμαντέρ κάθε Μάρτιο, και βραβεύει ταινίες ή προσωπικότητες, που προβάλλουν το ζήτημα της προσβασιμότητας στις τέχνες, ενώ συνοδεύεται από χρηματικό έπαθλο. Φέτος, το βραβείο απονεμήθηκε στο ντοκιμαντέρ "Viktor" του καταξιωμένου Γάλλου δημιουργού και πολεμικού κινηματογραφιστή Ολίβιε Σαρμπίλ, με πρωταγωνιστή έναν κωφό νεαρό από το Χάρκοβο, ο οποίος παρακολουθεί ανήσυχος τις πρώτες μέρες της ρωσικής εισβολής στην Ουκρανία.

Στο πλαίσιο του μεγάλου αφιερώματος του Φεστιβάλ Ντοκιμαντέρ Θεσσαλονίκης με τίτλο «Γεωγραφία του βλέμματος: Εκτός Σχεδίου Ελλάδα (1950 -2000)», προβλήθηκαν στον κινηματογράφο Ολύμπιον δύο ταινίες του Τάκη Χατζόπουλου σε συνθήκες καθολικής προσβασιμότητας, καθώς ο κινηματογράφος είναι πλέον προσβάσιμος και σε άτομα με κινητικές αναπηρίες, μετά από χρηματοδότηση σχετικής μελέτης από την Τράπεζα.

Πρόκειται για το ντοκιμαντέρ "Γάζωρος Σερρών" (1974), το οποίο βραβεύτηκε με το βραβείο Αρτιότερης Παραγωγής στο 15ο Φεστιβάλ Κινηματογράφου Θεσσαλονίκης και παρουσιάζει την αυθεντική φυσιογνωμία της ελληνικής υπαίθρου και το μικρού μήκους ντοκιμαντέρ "Πρέσπες" (1966), το οποίο βραβεύτηκε στο 7ο Φεστιβάλ Ελληνικού Κινηματογράφου ως η καλύτερη ταινία ντοκιμαντέρ μικρού μήκους.



Πηγή: skai.gr

