Ο Μπιορν Ουλβέους των ABBA πρωτοπορεί δημιουργώντας ένα μιούζικαλ με τη βοήθεια της Τεχνητής Νοημοσύνης.

«Αυτή τη στιγμή γράφω ένα μιούζικαλ, με τη βοήθεια της Τεχνητής Νοημοσύνης» αποκάλυψε ο Σουηδός τραγουδοποιός, δημιουργός μερικών από των πιο διαχρονικών επιτυχιών της ποπ μουσικής κατά τη διάρκεια ομιλίας του στο SXSW London την Τετάρτη, περιγράφοντας τον εαυτό του ως «τα τρία τέταρτα» της δημιουργικής διαδικασίας.

Το πρότζεκτ αντιπροσωπεύει το τελευταίο του πείραμα στην υπέρβαση των μουσικών ορίων, μετά την τεράστια επιτυχία της πρωτοποριακής παράστασης των ABBA με άβαταρ «Voyage», σύμφωνα με το Variety.

Για τον Ουλβέους, η Τεχνητή Νοημοσύνη δεν αποτελεί τη δημιουργική απειλή που φοβούνται πολλοί βετεράνοι της βιομηχανίας - είναι ένας ισχυρός συνεργάτης. «Είναι φανταστική. Είναι ένα τόσο σπουδαίο εργαλείο» δήλωσε με ενθουσιασμό. «Είναι σαν να έχεις έναν ακόμη τραγουδοποιό στο δωμάτιο με ένα τεράστιο πλαίσιο αναφοράς. Είναι πραγματικά μια επέκταση του μυαλού σου. Έχεις πρόσβαση σε πράγματα που δεν είχες σκεφτεί πριν» υποστήριξε.

Ο Ουλβέους, ο οποίος συνεργάζεται επίσης με τη Διεθνή Συνομοσπονδία Δημιουργών και Συνθετών (CISAC), έχει αναπτύξει μια διαφορετική προσέγγιση στην εργασία με την Τεχνητή Νοημοσύνη και αναγνωρίζει τους περιορισμούς της τεχνολογίας.

«Είναι χάλια στο να γράψεις ένα ολόκληρο τραγούδι» και «πολύ κακή στους στίχους» ανέφερε τόνισε όμως ότι τη θεωρεί ανεκτίμητη στην πρόοδο όταν υπάρχει δημιουργικό μπλοκάρισμα.

Παρά την υιοθέτηση της Τεχνητής Νοημοσύνης ως δημιουργικού εργαλείου, ο Ουλβέους παραμένει ένθερμος υποστηρικτής των δικαιωμάτων των καλλιτεχνών στην ψηφιακή εποχή. Στη CISAC, βρίσκεται στην πρώτη γραμμή των διαπραγματεύσεων που διασφαλίζουν ότι οι παραγωγοί μουσικής με Τεχνητή Νοημοσύνη θα καταβάλλουν δικαιώματα στους αρχικούς δημιουργούς των οποίων το έργο εκπαιδεύει αυτά τα συστήματα.

Το μιούζικαλ Τεχνητής Νοημοσύνης προκύπτει από τη συνεχιζόμενη συνεργασία του Ουλβέους με την Pophouse Entertainment, την εταιρεία πίσω από το ABBA Voyage, στην οποια ο ίδιος υπηρετεί ως δημιουργική δύναμη. Η Pophouse αποκτά καταλόγους θρυλικών καλλιτεχνών, με τον Ουλβέους να το οραματίζεται ως «ένα είδος δημιουργικού κόμβου» για την επαναπροσδιορισμό της μουσικής κληρονομιάς μέσω νέων τεχνολογιών.

Ενώ πολλοί καλλιτέχνες βλέπουν την Τεχνητή Νοημοσύνη με καχυποψία, ο τραγουδοποιός των ABBA τη βλέπει ως την τελευταία εξέλιξη σε μια καριέρα που βασίζεται στην καινοτομία.

«Ξυπνάω με περιέργεια κάθε πρωί», είπε εξηγώντας την ορμή που τον κράτησε να δημιουργεί δεκαετίες μετά την ακμή των ΑΒΒΑ. «Όλα έχουν να κάνουν με την επιθυμία μας να δοκιμάζουμε νέα πράγματα» σημείωσε.

Πηγή: ΑΠΕ - ΜΠΕ

