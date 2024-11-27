Μετρό Θεσσαλονίκης: Δωρεάν για 4 μέρες η είσοδος

Χωρίς εισιτήριο θα μπορούν να χρησιμοποιούν πολίτες και επισκέπτες το Μετρό Θεσσαλονίκης, τις πρώτες τέσσερις μέρες λειτουργίας του.

Όπως σημείωσε ο υπουργός Μεταφορών και Υποδομών, Χρήστος Σταϊκούρας, κατά τις πρώτες τέσσερις ημέρες οι μετακινήσεις θα πραγματοποιούνται δωρεάν.

Σύμφωνα με όσα σημείωσε στον ραδιοφωνικό σταθμό FM100, το Σάββατο 30 Νοεμβρίου, μέχρι και την Τρίτη 3 Δεκεμβρίου, η είσοδος στο Μετρό θα είναι δωρεάν.



Μετά, το κόστος του εισιτηρίου θα είναι στα 0,60 ευρώ για ένα εξάμηνο και η τιμή της δέσμης 10+1 βασικών εισιτηρίων στα 5,80 ευρώ.

