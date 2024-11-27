Γράμμα στον Άγιο Βασίλη: Στήθηκαν τα ειδικά κόκκινα γραμματοκιβώτια των ΕΛΤΑ

Με σύνθημα «Σώστε τα Χριστούγεννα! Γράψτε το γράμμα σας στον Άγιο Βασίλη!», τα ΕΛΤΑ έχουν ήδη εγκαταστήσει τα ειδικά κόκκινα γραμματοκιβώτια, που (μαζί με τα κλασσικά κίτρινα) μαζεύουν τα γράμματα των παιδιών για τον Βόρειο Πόλο για περισσότερα από 30 χρόνια τώρα

Ειδικά φέτος, στη σημαντική αποστολή #SaveSanta συμμετέχει και το δίκτυο των πρακτορείων ΕΛΤΑ Courier, σε μία προσπάθεια να συγκεντρωθούν όσα περισσότερα γράμματα γίνεται!

Όσα γράμματα έχουν σωστά στοιχεία του αποστολέα στον φάκελο, θα λάβουν και φέτος την απάντηση-έκπληξη των Ελληνικών Ταχυδρομείων!

Για περισσότερες πληροφορίες μπείτε στο https://hohoho.elta.gr/, το χριστουγεννιάτικο διαδραστικό site των ΕΛΤΑ για οδηγίες για το πώς θα γράψετε το γράμμα ώστε να λάβετε την απάντηση – έκπληξη των ΕΛΤΑ, έτοιμα χριστουγεννιάτικα επιστολόχαρτα, εκπαιδευτικά παιχνίδια, το κοντινότερο σημείο για να στείλετε το γράμμα σας και άλλες εκπλήξεις.

Η αποστολή του γράμματος στον Άγιο Βασίλη είναι δωρεάν. Δεν απαιτείται γραμματόσημο (αν επιλέξετε ταχυδρομικό κατάστημα) και δεν υπάρχει χρέωση (από την ΕΛΤΑ Courier).

Αποστολή #SaveSanta

Συναγερμός στο Βόρειο Πόλο!



Τα τελευταία 32 χρόνια τα ΕΛΤΑ είναι οι πιστοί βοηθοί του Αϊ Βασίλη. Όλα πήγαιναν καλά... μέχρι που κόλλησε στην οθόνη… κι αυτός! «Αφού κανείς δεν γράφει πια γράμματα», μας είπε «και είναι όλοι, μικροί-μεγάλοι, στα κινητά, θα το ρίξω κι εγώ στο tablet, τα βιντεοπαιχνίδια και τα stories»…Και τώρα; Τα δώρα περιμένουν στην αποθήκη, κι εκείνος θέλει να γίνει influencer!

Αλλά υπάρχει ελπίδα! Πάμε να του θυμίσουμε ότι υπάρχουν πράγματα που δεν παλιώνουν ποτέ; Όπως η γλυκιά αγωνία όταν ρίχνουμε το γράμμα μας στο κόκκινο γραμματοκιβώτιο και η μαγεία όταν έρχεται η απάντησή του; Η αποστολή μας: Να μαζέψουμε τα περισσότερα γράμματα που έχουν γραφτεί ποτέ! Να τον πείσουμε ότι τα Χριστούγεννα δεν θα είναι ποτέ ίδια χωρίς αυτόν!

Πηγή: skai.gr

Διαβάστε τις Ειδήσεις σήμερα και ενημερωθείτε για τα πρόσφατα νέα.

Ακολουθήστε το Skai.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις.