Λογαριασμός
Menu
ΚΑΙΡΟΣ
ΣΚΑΪ TV ΣΚΑΪ 100.3 ΣΠΟΡ FM Women Only ΟΛΟΙ ΜΑΖΙ
ΜΠΟΡΟΥΜΕ

Φάρσα το τηλεφώνημα για βόμβα στα Δικαστήρια της Ευελπίδων

Άγνωστος τηλεφώνησε στις 9:00 σε τηλεοπτικό σταθμό αναφέροντας πως θα εκραγεί εκρηκτικός μηχανισμός - Γίνονται έρευνες από αστυνομικούς και ΤΕΕΜ

UPDATE: 10:15
Ευελπίδων Δικαστήρια

Φάρσα αποδείχθηκε το τηλεφώνημα για βόμβα στα δικαστήρια της Ευελπίδων το πρωί της Τετάρτης (22/1).

Συγκεκριμένα άγνωστος τηλεφώνησε στα γραφεία τηλεοπτικού σταθμού περίπου στις 09:00 και ανέφερε ότι έχει τοποθετηθεί βόμβα στα δικαστήρια της Ευελπίδων.

Ο άγνωστος είχε αναφέρει ότι η βόμβα θα εκραγεί στις 09:50. Στο σημείο έσπευσαν τα ΤΕΕΜ που απέκλεισαν τον χώρο και έκαναν τους απαραίτητους ελέγχους πριν τελικά σημάνει η λήξη του συναγερμού.

Πηγή: skai.gr

Διαβάστε τις Ειδήσεις σήμερα και ενημερωθείτε για τα πρόσφατα νέα.
Ακολουθήστε το Skai.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις.

TAGS: Ευελπίδων τηλεφώνημα βόμβα δικαστήρια
Αξίζει να διαβάσετε δημοφιλείς ειδήσεις στο skai.gr
0 0 Bookmark