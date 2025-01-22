Φάρσα αποδείχθηκε το τηλεφώνημα για βόμβα στα δικαστήρια της Ευελπίδων το πρωί της Τετάρτης (22/1).

Συγκεκριμένα άγνωστος τηλεφώνησε στα γραφεία τηλεοπτικού σταθμού περίπου στις 09:00 και ανέφερε ότι έχει τοποθετηθεί βόμβα στα δικαστήρια της Ευελπίδων.

Ο άγνωστος είχε αναφέρει ότι η βόμβα θα εκραγεί στις 09:50. Στο σημείο έσπευσαν τα ΤΕΕΜ που απέκλεισαν τον χώρο και έκαναν τους απαραίτητους ελέγχους πριν τελικά σημάνει η λήξη του συναγερμού.

Πηγή: skai.gr

