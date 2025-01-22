Ηχογραφούσε παράνομα με το κινητό του τηλέφωνο ποινική δίκη στην οποία συμμετείχε ως διάδικος η σύζυγός του και γι' αυτό συνελήφθη από αστυνομικούς που βρίσκονταν εντός της δικαστικής αίθουσας. Πρόκειται για 46χρονο, ο οποίος είναι στρατιωτικός, ενώ η δικογραφία που σχηματίστηκε εις βάρος του διαβιβάστηκε στον αρμόδιο στρατιωτικό εισαγγελέα, ενώπιον του οποίου θα οδηγηθεί.

Το περιστατικό συνέβη, χθες το μεσημέρι, στο Πλημμελειοδικείο Θεσσαλονίκης κι έγινε αντιληπτό από παράγοντες της δίκης, με αποτέλεσμα να ακολουθήσει η σύλληψή του με την αυτόφωρη διαδικασία.

Πηγή: skai.gr

