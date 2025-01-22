Φωτιά ξέσπασε στην κρεβατοκάμαρα ενός σπιτιού στην οδό Πίστεως στο Μενίδι, με αποτέλεσμα ο ιδιοκτήτης, ένας ηλικιωμένος άνδρας, να χάσει τη ζωή του από τις ανθυμιάσεις.

Η πυρκαγιά ήταν μικρής έκτασης και κατάφερε να τη σβήσει ο γιος του ιδιοκτήτη, ο οποίος όμως δεν τα κατάφερε και κατέληξε. Στο σημείο έσπευσαν και ισχυρές δυνάμεις της Πυροσβεστικής που δεν χρειάστηκε να προβούν σε κάποια ενέργεια, καθώς οι φλόγες είχαν ήδη κατασβεστεί.

Βίντεο από το σημείο:

Πηγή: skai.gr

