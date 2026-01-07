Το δικό του μήνυμα ελπίδας θέλησε να στείλει σήμερα μέσω του ΣΚΑΪ ο δήμαρχος του Αγίου Ευστρατίου, Κώστας Σινάνης, ο οποίος ανήμερα των Φώτων αποκάλυψε ότι πάσχει από μία σπάνια μορφή καρκίνου. «Στην περιρρέουσα ατμόσφαιρα είχε διαρρεύσει αυτή η πληροφορία, επομένως νομίζω η ειλικρίνεια είναι το καλύτερο που μπορούμε να κάνουμε σε τέτοιες περιπτώσεις, δεν υπάρχει λόγος να κρυβόμαστε ειδικά σε μια κοινωνία μικρή», ανέφερε χαρακτηριστικά.

Όπως είπε, το 2026 δεν είναι πλέον κάτι ανίκητο ο καρκίνος, ούτε πρέπει να τον φοβόμαστε. «Λέγεται καρκίνος, λέγεται χημειοθεραπεία. Όπως κάνουν οι νησιώτες που βιώνουν καθημερινά προβλήματα, είτε ακτοπλοϊκά είτε καθημερινότητας, έτσι κι αυτό είναι κάτι που θα αντιμετωπίσουμε και από το οποίο θα βγούμε νικητές».

«Ένας συνάδερφος από τον Δήμο με έπιασε από τον γιακά και με πήγε για μαγνητική»

Ερωτηθείς για το πώς αντέδρασαν οι συμπολίτες του στον Άγιο Ευστράτιο στο άκουσμα της είδησης, ο κ. Σινάνης απάντησε:

«Μου δίνουν την ευχή τους όλοι. Πριν έναν μήνα το αντιλήφθηκα, πρόκειται για έναν καρκίνο στα μαλακά μόρια του αριστερού ποδιού που ευτυχώς δεν έχει μετάσταση. Βλέπεις ένα πρήξιμο στο πόδι, συνήθως λες "οκ αγύμναστος θα είσαι, καμιά φλεγμονή στο πόδι θα έχεις". Ευτυχώς ένας συνάδερφος από τον Δήμο με πήρε από τον γιακά και με πήρε για μαγνητική για να μπορέσω να το δω».

Ενημέρωσε πως θα έρθει να μείνει στην Αθήνα για τις χημειοθεραπείες. «Ο κόσμος να μην φοβάται και να αντιμετωπίζει τα προβλήματά του», κατέληξε.

