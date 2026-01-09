Συγκλονισμένη είναι η τοπική κοινωνία της Βροντούς στην Πιερία καθώς ένας 52χρονος κτηνοτρόφος αυτοκτόνησε σήμερα, Παρασκευή του πρωί, λίγες μέρες αφού θανατώθηκε το κοπάδι του, λόγω ευλογιάς.

Ο αδελφός του, μιλώντας στο ΤhessPost.gr αναφέρει πως ο 52χρονος δεν μπόρεσε να αντέξει την απώλεια των ζώων του. «Ο αδελφός μου ήταν πολύ δεμένος με τα πρόβατα, όλοι ήμασταν πολύ δεμένη οικογένεια. Έχει 20 μέρες που μας τα θανάτωσαν και το πήρε πολύ κατάκαρδα. Αυτοί που μας κυβερνούν φταίνε… καταστρέφονται οικογένειες», ανέφερε χαρακτηριστικά.

Και πρόεδρος της Κοινότητας Βροντούς Νίκος Καλαϊτζής σημείωσε πως όλη η κοινότητα βρίσκεται σε σοκ, καθώς ο 52χρονος ήταν ένας από τους πιο αγαπητούς κατοίκους.

«Όλο το χωριό είναι σε μεγάλη θλίψη, ήταν αγαπητός σε όλο τον κόσμο. Σήμερα νωρίς το πρωί ήπιαν καφέ και μετά πήγε στην αποθήκη… Όλη η οικογένεια ασχολείται με την κτηνοτροφία, γεννήθηκε και μεγάλωσε μέσα στα ζώα και στα χωράφια. Ξαφνιαστήκαμε όλοι, δεν το περιμέναμε. Πήρε πολύ κατάκαρδα το ότι έχασε το κοπάδι του, μόνο και μόνο από τη στεναχώρια του έγινε ό,τι έγινε», λέει.

Πηγή: skai.gr

