Δύο άτομα, 43 και 25 ετών συνελήφθησαν, μέχρι στιγμής, κατά την επιχείρηση που διεξάγει η Υποδιεύθυνση Αντιμετώπισης Οργανωμένου Εγκλήματος Βόρειας Ελλάδας στο πλαίσιο έρευνας των διωκτικών αρχών της Γερμανίας για κακουργηματικές απάτες.

Οι δύο συλλήψεις έγιναν στην περιοχή της Ροδόπης. Εις βάρος των δύο ημεδαπών συλληφθέντων εκκρεμούσαν ευρωπαϊκά εντάλματα, με κατηγορίες για συμμετοχή σε εγκληματική οργάνωση, τα μέλη της οποίας εξαπατούσαν πολίτες με πρόσχημα την είσπραξη εικονικών οφειλών.

Πρόκειται για επιχείρηση που εντάσσεται στο πλαίσιο ευρωπαϊκής εντολής έρευνας. Εκτός από την Ελλάδα, έρευνες διεξάγονται και σε άλλες ευρωπαϊκές χώρες.

Πηγή: skai.gr

Διαβάστε τις Ειδήσεις σήμερα και ενημερωθείτε για τα πρόσφατα νέα.

Ακολουθήστε το Skai.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις.