Δεν ανταποκρίνεται στις εκκλήσεις των διασωστών ο ορειβάτης που έπεσε σε χαράδρα βάθους περίπου 800 μέτρων μετά από επίθεση που δέχτηκε από αρκούδα, στη Δράμα.

Η επιχείρηση είναι σε εξέλιξη, ενώ σύμφωνα με την ΕΡΤ στο σημείο αναμένεται και ελικόπτερο προκειμένου να μεταφέρει τον ορειβάτη με σχοινιά.

Νωρίτερα, ο κ. Κιορόγλου, ο δεύτερος ορειβάτης που κατάφερε να σωθεί από το άγριο ζώο, και παραμένει στο σημείο μέχρι να διασωθεί ο φίλος του, μίλησε στον ΣΚΑΪ για τα όσα συνέβησαν χτες το μεσημέρι.

Όπως περιέγραψε: «Ήρθαμε για μια ημερήσια περιήγηση εδώ στο δάσος του Φρακτού. Επισκεφτήκαμε ένα αεροπλάνο που βρέθηκε πρόσφατα από τον Χρήστο. Φτάσαμε στο αεροπλάνο, το είδαμε, βγάλαμε φωτογραφίες και πήραμε τον δρόμο της επιστροφής. Προσέγγισε έναν γκρεμό για να δει τη θέα ο Χρήστος, εγώ συνέχισα να περπατάω. Δεν πήγα 10 μέτρα και μου φωνάζει ‘’Δημήτρη, έλα να δεις μια αρκούδα’’. Γυρνάω προς τα πίσω, δεν βλέπω κάτι και μου ξαναφωνάζει 2η φορά. Μπαίνω σε μια συστάδα από έλατα που ήταν πολύ κοντά το ένα στο άλλο και τότε βλέπω μπροστά μου στα 3 μέτρα μια τεράστια πραγματικά αρκούδα η οποία επιτίθεται σε μένα. Πήγε πρώτα σε αυτόν, αυτός την ψέκασε με ένα σπρέι πιπεριού και μετά ήρθε σε μένα. Εκνευρισμένη πια. Εγώ αιφνιδιάστηκα, δεν το περίμενα. Μεσολαβεί ανάμεσα σε μένα και την αρκούδα ο σκύλος ο οποίος την καθυστερεί για λίγα δευτερόλεπτα, προλαβαίνω βγάζω το σπρέι, την ψέκασα, ξαναγυρνάει πίσω στον Χρήστο. Υποθέτω είχε τελειώσει το δικό του σπρέι και του έδωσε μια σπρωξιά και έφυγε στον γκρεμό».

«Με το που τον άκουσα να πέφτει κάτω, φώναξα το όνομά του επανειλημμένα, προσπάθησα να δω αν φαίνεται από κάτω αλλά δεν είχα εικόνα. Η αρκούδα έφυγε και ήταν τριγύρω. Πήρα στο 112 και στο 166 και έδωσα συντεταγμένες για να μπορούν να μας βρουν», συνέχισε.

«Εγώ δεν κρύφτηκα σε δέντρο, ήμουν σε μια συστάδα από τρία έλατα», διευκρίνισε.

«Μιλάμε για πολύ μεγάλη αρκούδα. Έγιναν όλα τόσο γρήγορα. Γενικά η αρκούδα δεν επιτίθεται στον άνθρωπο, αλλά αν βρεθείς κοντά της ξαφνικά υπάρχει το ενδεχόμενο να αντιδράσει επιθετικά. Και αυτό έγινε, ήταν πολύ κοντά στον Χρήστο η αρκούδα», κατέληξε.

