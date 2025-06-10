Ένα αρκετά περίεργο περιστατικό έλαβε χώρα την περασμένη Κυριακή στη Λάρισα, όταν παππούς και γιαγιά μετέφεραν το μεσημέρι στο εφημερεύον Γενικό Νοσοκομείο ένα 2χρονο κοριτσάκι που αντιμετώπιζε πρόβλημα υγείας.

Σύμφωνα με το onlarissa οι γονείς του παιδιού έλειπαν για δουλειές εκτός πόλης και το παιδί φρόντιζαν η 37χρονη γιαγιά και ο 42χρονος παππούς. Οι γιατροί αποφάσισαν πως το παιδί πρέπει να νοσηλευτεί, όμως οι παππούδες υπέγραψαν και πήραν το παιδί στο σπίτι, γύρω στις 7 το απόγευμα.

Τότε ήταν που επενέβη η αστυνομία. Αστυνομικοί και εφόσον ενημερωθήκαν από το νοσοκομείο, το βράδυ της Κυριακής περίπου στις 9 μ.μ. μετέβησαν στην οικία των παππούδων στη Λάρισα και παραλαμβάνοντας το 2 κοριτσάκι το μετέφεραν εσπευσμένα στο νοσοκομείο προκειμένου να γίνει εισαγωγή στην Παιδιατρική Κλινική και να ακολουθηθεί θεραπεία.

Η αστυνομία συνέλαβε παππού και γιαγιά με την κατηγορία της έκθεσης ανηλίκου σε κίνδυνο.

