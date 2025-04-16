Ανησυχία στους κατοίκους της περιοχής έχει προκαλέσει το «μπαράζ» σεισμικών δονήσεων που σημειώθηκε λίγο μετά τα μεσάνυχτα της Μεγάλης Τρίτης στην περιοχή της Ελευσίνας. Ωστόσο, οι σεισμολόγοι εμφανίζονται καθησυχαστικοί, υπενθυμίζοντας πάντως την τήρηση των μέτρων πρόληψης στην περίπτωση ισχυρότερης δόνησης.

Συγκεκριμένα, σύμφωνα με την Αναθεωρημένη Λύση του Γεωδυναμικού Ινστιτούτου, η πιο δυνατή σε ένταση σεισμική δόνηση, μεγέθους 3,0 βαθμών της κλίμακας Ρίχτερ, σημειώθηκε στις 00:27. Ο σεισμός είχε επίκεντρο 8 χλμ βόρεια της Ελευσίνας και εστιακό βάθος 12,8 χλμ.

Ο σεισμός έγινε αισθητός σε περιοχές της Δυτικής Αττικής, λόγω του μικρού εστιακού του βάθους.

Προηγήθηκαν δύο ασθενείς σεισμικές δονήσεις μεγέθους 2,6R (σημειώθηκε στις 00:17 με επίκεντρο 9 χλμ βόρεια της Ελευσίνας και εστιακό βάθος 13,1 χλμ) και 2,7R (σημειώθηκε στις 00:21 με το ίδιο επίκεντρο και εστιακό βάθος 12,8 χλμ), ενώ ακολούθησε σεισμική δόνηση 2,4R (σημειώθηκε στις 00:49 με το ίδιο επίκεντρο και εστιακό βάθος 12,2 χλμ) και μικρότερης έντασης σεισμικές δονήσεις στον ίδιο περίπου εστιακό χώρο. Συνολικά, έχουν σημειωθεί πάνω από 20 μικρο-σεισμοί.

Άκης Τσελέντης: Το παρακολουθούμε

Καθησυχαστικός εμφανίστηκε ο διευθυντής του Γεωδυναμικού Ινστιτούτου Άκης Τσελέντης, σε σχετική ανάρτησή του στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης.

«Από το μεσημέρι γίνονται κάποιοι μικροσεισμοί σε Ελευσίνα Μάνδρα. Χωρίς να μπορώ ακόμη να πω κάτι ποιο συγκεκριμένο, το παρακολουθούμε, πάντως να έχετε κατά νου τα γνωστά μέτρα προφύλαξης. Το ίδιο φαινόμενο είχαμε αρκετές φορές στο παρελθόν ΧΩΡΙΣ να έχουμε κάποιο σημαντικό σεισμό. Ας κοιμηθούμε λίγο, καλό ξημέρωμα».

Γεράσιμος Παπαδόπουλος: Μικρή ενεργοποίηση του ρήγματος της Φυλής

Για μικρή ενεργοποίηση του ρήγματος της Φυλής στις νότιες παρυφές της Πάρνηθας έκανε λόγο ο σεισμολόγος Γεράσιμος Παπαδόπουλος, σε ανάρτησή του στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης.

Σεισμοί μικρού μεγέθους, μικρότερου του 3, την τελευταία ώρα στην Αττική, βόρεια από τη Μαγούλα, νότια από τα Σκούρτα. Οι προκαταρκτικές λύσεις δείχνουν μάλλον μικρή ενεργοποίηση του ρήγματος της Φυλής στις νότιες παρυφές της Πάρνηθας.

