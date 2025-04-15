Σε εξέλιξη βρίσκεται φωτιά που έχει ξεσπάσει σε εγκαταλελειμμένο κτήριο στην περιοχή του Ζωγράφου, στη συμβολή των οδών Κουσίδη και Κρήτης.

Στο σημείο επιχειρούν πέντε πυροσβέστες με δύο οχήματα.

Πηγή: skai.gr

