Φωτιά σε εγκαταλελειμμένο κτήριο στου Ζωγράφου

Στο σημείο επιχειρούν πέντε πυροσβέστες με δύο οχήματα

Φωτιά στου Ζωγράφου

Σε εξέλιξη βρίσκεται φωτιά που έχει ξεσπάσει σε εγκαταλελειμμένο κτήριο στην περιοχή του Ζωγράφου, στη συμβολή των οδών Κουσίδη και Κρήτης.

Στο σημείο επιχειρούν πέντε πυροσβέστες με δύο οχήματα.

Πηγή: skai.gr

