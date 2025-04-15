Σε εξέλιξη βρίσκεται φωτιά που έχει ξεσπάσει σε εγκαταλελειμμένο κτήριο στην περιοχή του Ζωγράφου, στη συμβολή των οδών Κουσίδη και Κρήτης.
Στο σημείο επιχειρούν πέντε πυροσβέστες με δύο οχήματα.
Πηγή: skai.gr
- Θεσσαλονίκη: Διαρρήκτες πήραν τάματα από εικόνα της Παναγίας
- Τέμπη: Η επίσημη έκθεση του πανεπιστημίου της Γάνδης: Δεν συμμετείχαμε στο πόρισμα, υπάρχουν σημαντικές αβεβαιότητες
- Πώς συνέβη το τραγικό δυστύχημα με τους 2 νεκρούς στα διόδια Πολυμύλου της Εγνατίας Οδού - Συγκλονιστικές εικόνες και βίντεο από το σημείο
Διαβάστε τις Ειδήσεις σήμερα και ενημερωθείτε για τα πρόσφατα νέα.
Ακολουθήστε το Skai.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις.