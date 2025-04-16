Σειρά σεισμικών δονήσεων στην Ελευσίνα

Σειρά σεισμικών δονήσεων σημειώθηκε λίγο μετά τα μεσάνυχτα της Μεγάλης Τρίτης στην περιοχή της Ελευσίνας.

Η πιο δυνατή σεισμική δόνηση ήταν μεγέθους 3,0 βαθμών της κλίμακας Ρίχτερ και σημειώθηκε στις 00:27.

Σύμφωνα με το Γεωδυναμικό Ινστιτούτο, το επίκεντρο του σεισμού εντοπίζεται στα 8 χιλιόμετρα βόρεια της Ελευσίνας, με εστιακό βάθος 12,8 χιλιόμετρα.

Ο σεισμός έγινε αισθητός σε περιοχές της Δυτικής Αττικής, λόγω του μικρού εστιακού του βάθους.

Προηγήθηκαν δύο ασθενείς σεισμικές δονήσεις μεγέθους 2,7 και 2,6, ενώ ακολούθησε σεισμική δόνηση 2,4 βαθμών της κλίμακας Ρίχτερ στον ίδιο περίπου εστιακό χώρο.

Πηγή: skai.gr

