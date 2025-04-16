Λογαριασμός
Σειρά σεισμικών δονήσεων στην Ελευσίνα

Η πιο δυνατή σεισμική δόνηση, μεγέθους 3,0 βαθμών της κλίμακας Ρίχτερ, έγινε αισθητή σε περιοχές της Δυτικής Αττικής, λόγω του μικρού εστιακού της βάθους

Σεισμός

Σειρά σεισμικών δονήσεων σημειώθηκε λίγο μετά τα μεσάνυχτα της Μεγάλης Τρίτης στην περιοχή της Ελευσίνας.

Η πιο δυνατή σεισμική δόνηση ήταν μεγέθους 3,0 βαθμών της κλίμακας Ρίχτερ και σημειώθηκε στις 00:27.

Σεισμός

Σύμφωνα με το Γεωδυναμικό Ινστιτούτο, το επίκεντρο του σεισμού εντοπίζεται στα 8 χιλιόμετρα βόρεια της Ελευσίνας, με εστιακό βάθος 12,8 χιλιόμετρα.

Ο σεισμός έγινε αισθητός σε περιοχές της Δυτικής Αττικής, λόγω του μικρού εστιακού του βάθους.

Προηγήθηκαν δύο ασθενείς σεισμικές δονήσεις μεγέθους 2,7 και 2,6, ενώ ακολούθησε σεισμική δόνηση 2,4 βαθμών της κλίμακας Ρίχτερ στον ίδιο περίπου εστιακό χώρο.

