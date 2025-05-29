Συνεχίζονται οι προσαγωγές και οι συλλήψεις για το επεισόδιο με πυροβολισμούς που σημειώθηκε χθες στη Θέρμη Θεσσαλονίκης, όταν Τούρκοι υπήκοοι, μέλη της συμμορίας «Daltons» άνοιξαν πυρ, σε όχημα στο οποίο επέβαιναν άντρες της ΕΥΠ καθώς, όπως φαίνεται, νόμιζαν ότι ήταν μέλη αντίπαλης συμμορίας.

Σύμφωνα με την ΕΡΤ, οι ύποπτοι που διαφεύγουν της σύλληψης συνδέονται με το περιστατικό της δολοφονίας των έξι Τούρκων το 2023 στην Αρτέμιδα (Λούτσα), με τις Αρχές να εκτιμούν ότι πρόκειται για μέλη της ίδιας συμμορίας.

Η δράση της τουρκικής μαφίας στη χώρα μας, με περισσότερες από 30 συμμορίες, όπως εκτιμάται, είναι εμφανής τα τελευταία χρόνια. Ειδικότερα, από το 2023 και μετά έχουμε περισσότερες από δέκα εκτελέσεις μελών της τουρκικής μαφίας, οι οποίοι έχουν καταφύγει στην Ελλάδα είτε για να γλιτώσουν από τα αντίπαλα «πιστόλια» στη χώρα τους, είτε για να αναπτύξουν στη χώρας μας παράνομες δραστηριότητες, καθώς παρατηρείται ότι εμπλέκονται σε υποθέσεις διακίνησης παράτυπων μεταναστών, λαθρεμπόριο όπλων αλλά και ναρκωτικών ουσιών.

Κάποιοι από αυτούς καταφέρνουν εισέρχονται στην Ελλάδα αρκετά εύκολα, δηλώνοντας ότι είναι «Γκιουλενιστές» ή ότι διώκονται από το καθεστώς Ερντογάν εξασφαλίζοντας έτσι προσωρινή άδεια ασύλου και αναπτύσσουν τις έκνομες δραστηριότητές τους.

Γι’ αυτό το λόγο και μετά τα περιστατικά με δολοφονίες ανάμεσα στα μέλη των συμμοριών που δρουν στην Ελλάδα, όπως αυτά που έγιναν σε Λούτσα και Γλυφάδα η ΕΥΠ ανέλαβε δράση θέτοντας υπό παρακολούθηση ύποπτα άτομα για να διαπιστώσει την εμπλοκή τους σε παράνομες ενέργειες.

Οι συμμορίες αυτές απασχολούν τις διωκτικές αρχές όχι μόνο στην Τουρκία και την Ελλάδα αλλά και σε άλλες ευρωπαϊκές χώρες όπου εκτιμάται ότι έχουν αναπτύξει παρακλάδια.

Πηγή: skai.gr

