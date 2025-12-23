ΕΕΕΔΕΕ: Σε 450.233 ανέρχονται τα θανατωμένα ζώα λόγω ευλογιάς αιγοπροβάτων

Σε 450.233 ανέρχονται τα ζώα που έχουν θανατωθεί στο πλαίσιο εφαρμογής των προβλεπόμενων υγειονομικών πρωτοκόλλων για την ευλογιά των αιγοπροβάτων, σύμφωνα με στοιχεία της Εθνικής Επιστημονικής Επιτροπής Διαχείρισης και Ελέγχου της Ευλογιάς (ΕΕΕΔΕΕ). Από τον Αύγουστο του 2024 έως και τις 19 Δεκεμβρίου 2025 έχουν καταγραφεί 1.985 επιβεβαιωμένα κρούσματα ευλογιάς αιγοπροβάτων σε 2.449 εκτροφές σε όλη τη χώρα.

Αναλυτικά τα στοιχεία για το διάστημα από τον Αύγουστο 2024 έως και τις 19 Δεκεμβρίου 2025:

• έχουν καταγραφεί 1.985 επιβεβαιωμένα κρούσματα ευλογιάς αιγοπροβάτων,

• σε 2.449 εκτροφές σε όλη τη χώρα,

• ενώ έχουν θανατωθεί 450.233 ζώα, στο πλαίσιο εφαρμογής των προβλεπόμενων υγειονομικών πρωτοκόλλων.

Για την τελευταία εβδομάδα αναφοράς (12–19 Δεκεμβρίου 2025) καταγράφηκαν 74 νέα κρούσματα σε δεκαεπτά (17) περιοχές (Περιφερειακές Ενότητες/Μητροπολιτική Ενότητα), βάσει των αποτελεσμάτων των εργαστηριακών ελέγχων. Πρόκειται για τις Π.Ε. Αχαΐας, Αιτωλοακαρνανίας, Έβρου, Ηλείας, Ημαθίας, Καβάλας, Καρδίτσας, Λάρισας, Μαγνησίας & Σποράδων, Ξάνθης, Πιερίας, Ροδόπης, Σερρών, Τρικάλων, Φωκίδας και τη Μ.Ε. Θεσσαλονίκης.

Εορτές: Καμία χαλάρωση – Αυστηρή τήρηση μέτρων σε μετακινήσεις και σφαγεία

Υπενθυμίζεται ότι:

• Μετακινήσεις προς σφαγή πραγματοποιούνται μόνο με άδεια της αρμόδιας κτηνιατρικής αρχής και τα απαιτούμενα υγειονομικά έγγραφα.

• Απαγορεύεται η εισαγωγή ζώντων αιγοπροβάτων από Ρουμανία και Βουλγαρία.

• Σε απαγορευμένες ζώνες, μετακίνηση μόνο για άμεση σφαγή στο πλησιέστερο σφαγείο, με αρνητικό PCR (στο σίελο).

• Ένα δρομολόγιο – μία εκτροφή (όχι συλλογή ζώων από διαφορετικές εκτροφές).

• Προκαθορισμένη ημέρα σφαγής όπου σφάζονται αποκλειστικά αιγοπρόβατα.

• Αυστηρή βιοασφάλεια στα μεταφορικά μέσα: καθαρισμός/απολύμανση πριν και μετά, με τις απαραίτητες βεβαιώσεις.

• Έλεγχοι Αστυνομίας/Λιμενικού με άμεση επικοινωνία με την κτηνιατρική αρχή και έλεγχο εγγράφων.

Βιοασφάλεια και στη διακίνηση ζωοτροφών

Η διακίνηση ζωοτροφών επιτρέπεται πανελλαδικά, με αυστηρή τήρηση κανόνων βιοασφάλειας (ενδεικτικά: προέλευση από χώρους χωρίς αιγοπρόβατα, διαδρομές από μεγάλες αρτηρίες, χωρίς στάσεις/εκφορτώσεις, υποχρεωτικός καθαρισμός & απολύμανση, τήρηση αρχείου απολυμάνσεων, ΜΑΠ μίας χρήσης για οδηγούς/μεταφορείς).

Πηγή: skai.gr

