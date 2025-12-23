Τέσσερις έφηβοι κατηγορούνται ότι έμπαιναν σε καφετέρια στα Πεύκα Θεσσαλονίκης, εξυβρίζοντας τον ιδιοκτήτη του, υπαλλήλους και θαμώνες, ενώ πετώντας πέτρες προκάλεσαν φθορά στην τζαμαρία του ίδιου καταστήματος.

Κατόπιν καταγγελίας στις Αρχές, η αστυνομία ταυτοποίησε ως δράστες των περιστατικών αυτών δύο 13χρονους και δύο 14χρονους. Οι ίδιοι φαίνεται να "πρωταγωνίστησαν" και σε ανάλογα περιστατικά σε σπίτι στην ίδια περιοχή, εξυβρίζοντας τον ιδιοκτήτη και προξενώντας φθορές στην αυλή του.

Μέχρι στιγμής παραμένουν άγνωστοι οι λόγοι των πράξεων αυτών. Σχηματίστηκε δικογραφία από το Α.Τ. Νεάπολης - Συκεών η οποία θα διαβιβαστεί στην Εισαγγελία Πρωτοδικών Θεσσαλονίκης.

Στο μεταξύ, ξυλοδαρμό από 16χρονο κατήγγειλε ότι υπέστη 15χρονος σε περιοχή του Λαγκαδά Θεσσαλονίκης. Ο καταγγελλόμενος ως δράστης συνελήφθη και αφέθηκε ελεύθερος με προφορική εντολή εισαγγελέα.

Πηγή: ΑΠΕ-ΜΠΕ

