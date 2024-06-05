Στόχος διαρρηκτών έγινε το βράδυ της Κυριακής το κτήριο της Μητρόπολης Κηφισιάς, Αμαρουσίου και Ωρωπού στην Κηφισιά.

Σύμφωνα με την ΕΡΤ, οι δράστες μπορεί να μην κατάφεραν να παραβιάσουν την κεντρική είσοδο, αλλά πήδηξαν τον μαντρότοιχο και αφού ξήλωσαν μια σιδεριά από παράθυρο, μπήκαν στο κτήριο. Νωρίτερα, οι δράστες είχαν απενεργοποιήσει τις κάμερες ασφαλείας.

Οι δράστες κατευθύνθηκαν προς το λογιστήριο της Μητρόπολης όπου εντόπισαν το χρηματοκιβώτιο, το οποίο ξήλωσαν αν και ήταν βιδωμένο στο πάτωμα. Κατάφεραν να το μεταφέρουν μέχρι το παράθυρο, από το οποίο μπήκαν, αλλά τελικά το παράτησαν εκεί για άγνωστο λόγο.

Οι ίδιοι δεν έφυγαν πάντως με άδεια χέρια, καθώς κατάφεραν να αποσπάσουν ένα μεταλλικό κουτί μέσα στο οποίο υπήρχαν 10.000 ευρώ.

