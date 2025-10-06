Θρίλερ στον Ωρωπό: 47χρονος άρπαξε την πρώην σύντροφό του και την έκλεισε στο σπίτι του

Σκηνικό θρίλερ εκτυλίχτηκε χθες το βράδυ στην περιοχή του Ωρωπού, όταν 47χρονος άνδρας εισέβαλε και άρπαξε την 37χρονη πρώην σύντροφό του από το σπίτι της.

Σύμφωνα με την ΕΡΤ, εκείνη την ώρα στο σπίτι βρισκόταν ο νυν σύντροφός της. Ο δράστης φέρεται να τραυμάτισε ελαφρά τη γυναίκα και να τη μετέφερε στο σπίτι του, όπου κλειδώθηκαν μαζί.

Κλήθηκε αμέσως η Άμεση Δράση και στο σημείο έφτασε διαπραγματευτής της ΕΛΑΣ. Μετά από λίγο, ο άνδρας άνοιξε την πόρτα, αφού τον έπεισε η 37χρονη γυναίκα και συνελήφθη από τις Αρχές για σωματικές βλάβες και ενδοοικογενειακή βία.

Πηγή: skai.gr

