Έφυγε σήμερα από τη ζωή σε ηλικία 99 χρονών ο Χάιντς Κούνιο, ένας από τους τελευταίους επιζήσαντες του Ολοκαυτώματος.

Ο Χάιντς Κούνιο γεννήθηκε στις 19 Ιουνίου του 1927 και ο πατέρας του, Σαλβατώρ, είχε κατάστημα με φωτογραφικά είδη στο κέντρο της Θεσσαλονίκης. Στα 15 του χρόνια μεταφέρθηκε στην αρχή με την οικογένειά του στο γκέτο του Βαρόνου Χιρς και στη συνέχεια στο κολαστήριο του Άουσβιτς, όπου παρέμεινε για 18 μήνες, με τον αριθμό 109565. Όταν απελευθερώθηκε ζύγιζε μόλις 35 κιλά.

«Μη φοβάστε να πείτε την ιστορία γιατί πρέπει να τη μάθει ο κόσμος. Έτσι ώστε όλα αυτά να μην ξανασυμβούν» έλεγε ο ίδιος. Μαζί με την οικογένειά του, δυο αδέλφια και τους γονείς του, μπόρεσαν να διασωθούν από τους θαλάμους αερίων χάρη στη γνώση της γερμανικής γλώσσας.

Ο Χάιντς Κούνιο παρίσταντο σε όλες τις εκδηλώσεις μνήμης για τα θύματα του Ολοκαυτώματος που διοργανώνει τα τελευταία χρόνια ο δήμος Θεσσαλονίκης, ενώ είχε τιμηθεί επί της διοίκησης του Γιάννη Μπουτάρη.

Πηγή: Voria.gr

