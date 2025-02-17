Λογαριασμός
Menu
ΚΑΙΡΟΣ
ΣΚΑΪ TV ΣΚΑΪ 100.3 ΣΠΟΡ FM Women Only ΟΛΟΙ ΜΑΖΙ
ΜΠΟΡΟΥΜΕ

«Άγιον Όρος: Κιβωτός πίστης και ιστορίας» στο Prime Time του ΣΚΑΪ - Απόψε στις 21.00, με τον Χρήστο Νικολαΐδη (trailer)

«Άγιον Όρος: Κιβωτός πίστης και ιστορίας» στο Prime Time του ΣΚΑΪ - Απόψε στις 21.00, με τον Χρήστο Νικολαΐδη

Άγιον Όρος

Απόψε στις 21.00, στο Prime Time του ΣΚΑΪ, ένα ατμοσφαιρικό οδοιπορικό στην κιβωτό της Ορθοδοξίας, τη Χερσόνησο του Άθω.

Δείτε το trailer:

Η κάμερα της εκπομπής και ο Χρήστος Νικολαΐδης καταγράφουν την καθημερινότητα στη μοναστική πολιτεία, μέσα από τα μάτια των ανθρώπων της – μοναχών και προσκυνητών.

αγιο ορος

Η ασκητική ζωή, τα διακονήματα, η πνευματική καθοδήγηση, το απαράλλαχτο Βυζαντινό τελετουργικό, οι παραδόσεις και οι τέχνες αιώνων, η αθωνική γαστρονομία και οι προκλήσεις του σύγχρονου κόσμου.

αγιο ορος

Ένα μοναδικό ανθρώπινο ψηφιδωτό στην Κιβωτό της Πίστης και της Ιστορίας. Prime Time, απόψε στις 21.00 στον ΣΚΑΪ, με τον Χρήστο Νικολαΐδη.

αγιο ορος

Πηγή: skai.gr

Διαβάστε τις Ειδήσεις σήμερα και ενημερωθείτε για τα πρόσφατα νέα.
Ακολουθήστε το Skai.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις.

Αξίζει να διαβάσετε δημοφιλείς ειδήσεις στο skai.gr
1 0 Bookmark