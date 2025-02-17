ΕΛΣΤΑΤ: Μείωση κατά 1,2% σημείωσαν οι θάνατοι στη χώρα πέρυσι

Μείωση κατά 1.542 θανάτους ή 1,2% σημείωσαν οι θάνατοι στη χώρα, συμπεριλαμβανομένων των θανάτων λόγω της πανδημίας Covid-19, τις 52 εβδομάδες πέρυσι και ανήλθαν σε 126.129 (63.772 άνδρες και 62.357 γυναίκες), ενώ κατά το αντίστοιχο διάστημα του 2023 (2/1/2023- 31/12/2023) είχαν ανέλθει σε 127.671 (64.697 άνδρες και 62.974 γυναίκες).

Μείωση κατά 4.948 θανάτους (3,8%) σημειώθηκε σε σχέση με τον μέσο όρο των συνολικών θανάτων των 52 εβδομάδων για τα έτη της περιόδου 2018- 2023 (131.077 θάνατοι). Τα αντίστοιχα ποσοστά μεταβολής, ανά έτος, για την περίοδο 2018- 2023 ανέρχονται σε -9% το 2023 σε σχέση με το 2022 (140.342 θάνατοι), σε -2,3% το 2022 σε σχέση με το 2021 (143.668 θάνατοι), σε 10,3% το 2021 σε σχέση με το 2020 (130.288 θάνατοι), σε 4,6% το 2020 σε σχέση με το 2019 (124.538 θάνατοι) και σε 3,8% το 2019 σε σχέση με το 2018 (119.952 θάνατοι).

Σύμφωνα με την ΕΛΣΤΑΤ, τις 52 εβδομάδες του 2024 σε σχέση με το αντίστοιχο διάστημα του 2023, οι πιο σημαντικές μειώσεις καταγράφονται την 7η (12/2/2024- 18/2/2024), την 9η (26/2/2024- 3/3/2024) και την 8η εβδομάδα (19/2/2024- 25/2/2024) κατά 18,2%, 13,6% και 12,9% αντίστοιχα. Οι πιο σημαντικές αυξήσεις καταγράφονται την 24η (10/6/2024- 16/6/2024), την 46η (11/11/2024- 17/11/2024) και την 32η εβδομάδα (5/8/2024- 11/8/2024) κατά 15,6% τις δύο πρώτες εβδομάδες και 12,8% για την τρίτη από αυτές.

Ανά ηλικιακή ομάδα των θανόντων, παρατηρείται μείωση των θανάτων σε 13 και αύξηση σε 6 ηλικιακές ομάδες, με τις κυριότερες μειώσεις, σε απόλυτες τιμές, να καταγράφονται για τις ηλικιακές ομάδες 80 έως 84 ετών (843 θάνατοι), 85 έως 89 ετών (818 θάνατοι) και 75 έως 79 ετών (274 θάνατοι). Ενώ οι κυριότερες αυξήσεις παρατηρούνται στις ηλικιακές ομάδες άνω των 90 ετών (442 θάνατοι), 65 έως 69 ετών (176 θάνατοι) και 70 έως 74 ετών (123 θάνατοι).

Ανά περιφέρεια μόνιμης διαμονής των θανόντων, παρατηρείται μείωση των θανάτων στις 7 από τις 13 περιφέρειες της χώρας. Οι σημαντικότερες μειώσεις, σε απόλυτες τιμές, καταγράφονται στις περιφέρειες Αττικής, Θεσσαλίας και Πελοποννήσου κατά 768, 544 και 293 θανάτους αντίστοιχα. Ενώ οι σημαντικότερες αυξήσεις παρατηρούνται στις περιφέρειες Βορείου Αιγαίου, Ανατολικής Μακεδονίας και Θράκης και Ιονίων Νήσων κατά 155, 131 και 117 θανάτους αντίστοιχα.

