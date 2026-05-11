Θρίλερ με την 28χρονη μητέρα στην Κρήτη - Το βασικό σενάριο

Σοκ προκαλούν οι νέες αποκαλύψεις για την υπόθεση της 28χρονης μητέρας στο Ηράκλειο, ο σύζυγος της οποίας κατηγορείται για τον σοβαρό τραυματισμό της. Αυτόπτες μάρτυρες περιγράφουν σκηνές βίας, ενώ και τα ανήλικα παιδιά του ζευγαριού φέρονται να «δείχνουν» τον πατέρα ως υπεύθυνο.

Οι αρχές εξετάζουν πλέον σοβαρά το ενδεχόμενο απόπειρας ανθρωποκτονίας.

Φωτογραφικά ντοκουμέντα αποτύπωσαν τη στιγμή που η 28χρονη γυναίκα εντοπίζεται αιμόφυρτη από τη μητέρα της στην άκρη αγροτικού δρόμου στο Ηράκλειο.

«Βλέπω την κοπέλα στο σημείο εκεί αιμόφυρτη, βλέπω τον σύζυγο της κοπέλας σε έξαλλη κατάσταση και να μας λέει ότι ήταν ατύχημα. Αντιλαμβανόμενος του μώλωπες που είχε η κοπέλα στην αριστερή της πλευρά, καταλαβαίνω ότι δεν υπήρχε ατύχημα αλλά συμπεριφορά βίας», ανέφερε αυτόπτης μάρτυρας.

Ο 30χρονος σύζυγός της κατηγορείται ότι προσπάθησε να της αφαιρέσει τη ζωή. Ένα από τα βασικά σενάρια που εξετάζουν οι αρχές, είναι να τη χτύπησε και να την παρέσυρε με την κλούβα στην οποία επέβαιναν επίσης τα 3 από τα 4 παιδιά τους.

«Όταν ήρθαν να πάρουν τα παιδιά κάποιοι και άνοιξε η πόρτα η πλαϊνή της κλούβας, είπαν τα παιδιά 'ο μπαμπάς το έκανε!'», αναφέρει αυτόπτης μάρτυρας τονίζοντας πως δεν τον άφησε να πλησιάσει τη γυναίκα.

«Της έλεγε σήκω αγάπη μου να πάμε σπίτι μας. Η κίνηση την οποία έκανε, αν δεν είχα σταματήσει εγώ και ο διασώστης, την έπιασε να την πάρει να φύγει», προσθέτει.

Η 28χρονη γυναίκα βρέθηκε αιμόφυρτη μέσα στα χόρτα ενώ δίπλα ακριβώς είχε σταματήσει ο σύζυγός της με το αυτοκίνητό τους.

Το απόγευμα Κυριακής, ο 30χρονος επικοινωνεί με τη μητέρα της συζύγου του και – σύμφωνα με όσα μετέφερε η ίδια στις αρχές – αναφέρει πως η 28χρονη Γωγώ έπεσε από το αυτοκίνητο, άνοιξε η πόρτα και έχει χτυπήσει στο κεφάλι.

Η μητέρα της φτάνει στο σημείο. Την εντοπίζει αιμόφυρτη στο έδαφος, ενώ ο γαμπρός της φωνάζει, «Γωγώ, τα παιδιά μας!».

Οι αρχές εντοπίζουν ίχνη αίματος στη χειρολαβή του συνοδηγού, στη συρόμενη πόρτα της κλούβας, αλλά και στο πίσω μέρος του οχήματος – του οποίου ο προφυλακτήρας είχε υποστεί ζημιές.

Τα ευρήματα αυτά αποτελούν σοβαρότατες ενδείξεις ότι υφίσταται εγκληματική ενέργεια.

Ο 30χρονος που οδηγούσε χωρίς δίπλωμα και υπό την επήρεια αλκοόλ συλλαμβάνεται και αντιμετωπίζει την κατηγορία της απόπειρας ανθρωποκτονίας. Ο ίδιος πάντως επιμένει στο σενάριο του ατυχήματος.

«Πεντακόσια μέτρα από την οικία μας, ξαφνικά βλέπω την πόρτα του συνοδηγού να ανοίγει και τη σύζυγό μου. Αμέσως σταμάτησα δεξιά, και πλησίασα τη σύζυγό μου, η οποία δεν είχε τις αισθήσεις της», είπε.

Η 28χρονη φέρει βαριές κρανιοεγγεφαλικές κακώσεις και νοσηλεύεται σε σταθερή κατάσταση στο Πανεπιστημιακό νοσοκομείο του Ηρακλείου.

«Πρώτα από όλα, όταν ήρθε εδώ, δεν είπε για ατύχημα. – Τι είπε; Ότι δε θυμάται. Είχε μια περιτραυματική αμνησία. Όταν κριθεί ότι είναι σε θέση να δώσει την κατάθεσή της, νομίζω… Ήδη έχουν έρθει ιατροδικαστές και η αστυνομία για να παραλάβουν την κατάθεσή της», σχολίασε ο Γιώργος Χαλκιαδάκης – Διοικητής Πανεπιστημιακού Νοσοκομείου Ηρακλείου.

Σύμφωνα με πληροφορίες, επιβαρυντικά για τον 30χρονο είναι τα πρώτα λόγια της 7χρονης κόρης του ζευγαριού για όσα έζησε. Οι συγγενείς της άτυχης γυναίκας, μιλούν και για άλλα βίαια περιστατικά στο παρελθόν.

«Η Γωγώ ήταν έγκυος 8 μηνών. Ο 30χρονος ήταν σε μπαρ με μία κοπέλα, η σύζυγος τού πέταξε ένα ποτήρι και εκείνος τότε φέρεται να τη χαστούκισε», έχει δηλώσει η μητέρα της.

Από την πλευρά του ο Διονύσης Βέρρας, συνήγορος του 30χρονου κατηγορουμένου, υποστηρίζει πως «έχουμε βιαστεί πολύ με αυτήν την υπόθεση», διερωτώμενος εάν είναι δυνατόν να έχουμε πλήρη εικόνα, χωρίς να έχουμε την κατάθεση της συζύγου.

Ο κατηγορούμενος αναμένεται να απολογηθεί αύριο.

Πηγή: skai.gr

