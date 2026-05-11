Επιχείρηση διάσωσης Αυστριακού μοτοσικλετιστή στο Ζαγόρι

Τραυματισμένος εντοπίστηκε σε δύσβατη περιοχή ανάμεσα στα χωριά Δικόρυφο και Κήπους Ζαγορίου, από άνδρες της Πυροσβεστικής Ιωαννίνων, ένας 70χρονος Αυστριακός τουρίστας, ο οποίος για άγνωστο λόγο, έχασε τον έλεγχο της μοτοσυκλέτας που οδηγούσε, με αποτέλεσμα να ανατραπεί σε πράνες.
Ο μοτοσικλετιστής μαζί με ομάδα 12 Αυστριακών έκαναν μηχανοκίνητη εξόρμηση στην περιοχή του Ζαγορίου. Μόλις συνέβη το ατύχημα στις 6 το απόγευμα, οι φίλοι του ζήτησαν βοήθεια. Αμέσως ξεκίνησε επιχείρηση διάσωσης στην οποία συμμετέχουν 27 άνδρες από τον 2ο Πυροσβεστικό Σταθμό Ιωαννίνων, την 5η ΕΜΑΚ και την 5η ΕΜΟΔΕ παράλληλα συνδράμουν η ΕΛ.ΑΣ. και το ΕΚΑΒ.
Λίγο πριν τις 20:00 προσέγγισαν τον Αυστριακό, πυροσβέστες και γιατρός του ΕΚΑΒ για την παροχή πρώτων βοηθειών.
